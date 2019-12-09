تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo V17 بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Vivo اليوم في السوق الهندي عن هاتف Vivo V17 الذي ينطلق بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية التي تتميز بتصميم مستطيل.

قدمت شركة Vivo هاتف V17 Pro خلال شهر سبتمبر الماضي، واليوم ينطلق Vivo V17 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع أبعاد 20:9 في شاشة Full View تشغل 91.38% من إطار الهاتف، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Vivo V17 رقاقة معالج Snapdragon 675 كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie، مع واجهة Funtouch OS 9.

ويضم الهاتف في الجهة الخلفية إعدادات رباعية للكاميرة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزاويا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portraits، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

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كما يتميز ثقب الشاشة بحجم 2.98مم، والذي يضم مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، ويدعم نمط super night للتصوير الليلي للسيلفي.

أيضاً يدعم هاتف Vivo V17 التخزين في سعة UFS 2.1 مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، وبطاقة ذاكرة خارجية microSD، ويعد الهاتف أحد إصدارات Vivo المميزة بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع 18W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo V17 باللون الأبيض والأسود، على أن يتوفر للحجز المسبق اليوم في بعض منافذ البيع في السوق الهندي، وينطلق للبيع في السوق الهندي بدءاً من 17 من ديسمبر الجاري.

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