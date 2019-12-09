صور واقعية جديدة تؤكد لنا قدوم الهاتف Vivo X30 مع مستشعر البصمة في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo X30 في اليوم 16 ديسمبر، وقد كشفت لنا شركة Vivo بالفعل عن التصميم والألوان التي سيأتي بها هذا الهاتف في العديد من الصور التشويقية التي نشرتها في الفترة الماضية. اليوم، نحن هنا مع صور واقعية جديدة تستعرض لنا الواجهتين الأمامية والخلفية للهاتف Vivo X30.

تتماشى هذه الصور الجديدة مع الصور التشويقية السابقة ويمكنك أن ترى أن الهاتف يضم شاشة تمتاز بثقب في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Vivo X30 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

Advertisements





أكدت لنا شركة Vivo في وقت سابق بعض مواصفات الهاتف Vivo X30، مثل المعالج Exynos 980، والدعم لشبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة، ومنفذ السماعات 3.5mm، والكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل. قامت الشركة أيضًا بنشر بعض الصور الملتقطة بإستخدام هذا الهاتف والتي تُظهر لنا قدرة الكاميرا المقربة لهذا الهاتف.

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو أسبوع قبل أن نرى شركة Vivo تكشف عن الهاتف Vivo X30، لذلك نتوقع أن نسمع المزيد عن هذا الهاتف في الأيام المقبلة.