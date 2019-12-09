شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر: 44 مليون "باسورد" غير آمن وسهل الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية اليوم الاثنين أن هناك أكثر من 44 مليون باسورد غيرآمنة بمختلف خدماتها، نظرا لاستعمال هذه الكلمات عدة مرات من قبل المستخدمين.

وقالت مايكروسوفت - وفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية - إنه تم اكتشاف ذلك من خلال مقارنة أكثر من 3 مليارات من بيانات تسجيل الدخول مع خدمات الشركات الأخرى، التى تم نشرها على الإنترنت من خلال هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن عملية الفحص اقتصرت على كلمات المرور التى تم استعمالها عدة مرات فى الفترة من يناير حتى مارس 2019، وقامت الشركة بمقارنة كلمات سر المستخدمين مع بيانات تسجيل الدخول التى تم تسريبها على الإنترنت، ونشرت هذه النتائج فى تقرير الأمان الخاص بها.

وأضافت مايكروسوفت أنها أجبرت المستخدمين على تغيير كلمات السر، من خلال إظهار مربع حواريطلب من المستخدم تغيير كلمة المرورعند محاولة تسجيل الدخول فى خدمات مايكروسوفت، مثل خدمة الألعاب إكس بوك والبرامج المكتبية أوفيس والبريد الإلكترونى "أوتلوك".