شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تحدد موعدا جديدا لاختبار مركبتها لنقل رواد الفضاء.. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تحديد موعد أول رحلة تجريبية من بوينج لمركبتها من طراز Starliner لنقل رواد الفضاء فى موعد لا يتجاوز 20 ديسمبر، أى بعد يوم واحد من الموعد المقرر، بسبب تأخير إطلاق SpaceX فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أعلن تحالف الإطلاق المتحد (ULA) عن هذا التأخير بالتعاون مع بوينج، وقال ممثلو اتحاد ULA فى بيان، "لقد نجحنا فى إجراء بروفة للرواد وهو حدث مهم قبل الإطلاق".

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وأضاف "لم نتمكن من إكمال الحدث يوم الخميس كما هو مخطط له بسبب تأخير الإطلاق المتعلق بالطقس لمهمة إعادة تزويد المحطة الفضائية الدولية الخاصة بـ"SpaceX"، ما أدى إلى تعارض فى موارد النطاق، وهذا تسبب فى تحول تاريخ الإطلاق المستهدف يوم واحد ".

وقال ممثلو "ULA" "نواصل العمل مع شركة بوينج لضمان أن تطير مركبة Starliner" بمجرد أن تكون المركبة الفضائية ومركبة الإطلاق جاهزة".

وستقوم هذه الرحلة بدورها بإعداد شركة بوينج وباقى فريق Starliner لأول رحلة مؤلفة من طاقم، والتى من المتوقع أن تتم فى العام المقبل، على متن مركبة الإطلاق المتحدة أطلس الخامس.