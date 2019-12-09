تكنولوجيا: تعرف على أحدث تقنيات وكالة الفضاء الأوروبية لحل مشكلة نفايات المدار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن اقتراح جديد يخص أحدث التقنيات لحل مشكلة نفايات الفضاء، ويتضمن استخدام أذرع مثل المخالب للإمساك بالأقمار الصناعية المنتهية وإخراجها من المدار.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستنفق الوكالة ما يقرب من 350 مليون جنيه إسترليني على برامج السلامة الفضائية، بما في ذلك تطهير الفضاء، على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث إنه من بين حوالي 4500 قمر صناعي في المدار، يوجد 1500 فقط نشط والباقى من نفايات الفضاء التى تنذر بخطر على الأرض.



الذراع الروبوتية للتخلص من نفايات الفضاء وستشمل إحدى مهام وكالة الفضاء الأوروبية استخدام ذراع ميكانيكية لاحتضان القمر الصناعى المنتهى وسحبه خارج المدار، وتدرس الوكالة العديد من التقنيات المختلفة لتحقيق هدفها بما في ذلك استخدام شبكة مع ذراع آلية مرفقة. وستشمل إحدى مهام وكالة الفضاء الأوروبية استخدام ذراع ميكانيكية لاحتضان القمر الصناعى المنتهى وسحبه خارج المدار، وتدرس الوكالة العديد من التقنيات المختلفة لتحقيق هدفها بما في ذلك استخدام شبكة مع ذراع آلية مرفقة. وقد وافق وزراء الفضاء الأوروبيون على إنفاق 348 مليون جنيه استرليني من ميزانية قدرها 12 مليار جنيه استرليني على برامج السلامة الفضائية. Advertisements

تكنولوجيا التخلص من نفايات الفضاء

كما سيتجه جزء من هذا التمويل إلى مهمة مخططة بالفعل تهدف إلى التقاط قمر صناعي مملوك لوكالة الفضاء الأوروبية وإخراجه من المدار.

وقال هولجر كراج، رئيس مكتب الحطام الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية: "الهدف هو جعل عمليات الإزالة هذه تحدث بشكل متكرر، وبالتالي يجب أن تكون رخيصة، فالتكنولوجيا التي سنستخدمها الآن على الأرجح تتكون في الواقع من نوع من الأسلحة، مثل مخالب تحتضن الكائن".