تكنولوجيا: تعرف على أحدث تقنيات وكالة الفضاء الأوروبية لحل مشكلة نفايات المدار

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستنفق الوكالة ما يقرب من 350 مليون جنيه إسترليني على برامج السلامة الفضائية، بما في ذلك تطهير الفضاء، على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث إنه من بين حوالي 4500 قمر صناعي في المدار، يوجد 1500 فقط نشط والباقى من نفايات الفضاء التى تنذر بخطر على الأرض.
الذراع الروبوتية للتخلص من نفايات الفضاء
وستشمل إحدى مهام وكالة الفضاء الأوروبية استخدام ذراع ميكانيكية لاحتضان القمر الصناعى المنتهى وسحبه خارج المدار، وتدرس الوكالة العديد من التقنيات المختلفة لتحقيق هدفها بما في ذلك استخدام شبكة مع ذراع آلية مرفقة.
وقد وافق وزراء الفضاء الأوروبيون على إنفاق 348 مليون جنيه استرليني من ميزانية قدرها 12 مليار جنيه استرليني على برامج السلامة الفضائية.
تكنولوجيا التخلص من نفايات الفضاء
كما سيتجه جزء من هذا التمويل إلى مهمة مخططة بالفعل تهدف إلى التقاط قمر صناعي مملوك لوكالة الفضاء الأوروبية وإخراجه من المدار.
وقال هولجر كراج، رئيس مكتب الحطام الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية: "الهدف هو جعل عمليات الإزالة هذه تحدث بشكل متكرر، وبالتالي يجب أن تكون رخيصة، فالتكنولوجيا التي سنستخدمها الآن على الأرجح تتكون في الواقع من نوع من الأسلحة، مثل مخالب تحتضن الكائن".
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