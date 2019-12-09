شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملياردير التكنولوجيا لا يعرف حجم ثروته.. تفتكر مين هو وإيه السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبارا من الآن، يعد "إيلون ماسك" مؤسس شركتى تسلا وسبيس إكس في المرتبة 38 على قائمة أغنياء العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية المقدرة - وفقًا لمؤشر بلومبرج - نحو 24.6 مليار دولار، لكن رغم ذلك إلا أن "ماسك" لا يعرف مقدار النقود التى يمتلكها.

وبحسب ما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فقد أدلى موسك بهذا التصريح خلال شهادته أمام المحكمة بقضية تشهير رفعت ضده، ووفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، سُئل "ماسك" في المحكمة عن قيمة ثروته، فقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه لا يعرف حقًا صافي ثروته لأن قيمتها تتقلب يوميًا.

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وقال "ماسك" أنه يمتلك أسهم في شركتيه الرئيسيتين "Tesla و Space X" ولديه ديون مقابل أسهمه، وقال أيضًا إنه "لا يملك الكثير من المال"، وعندما سئل عما إذا كانت ثروته تقدر بـ 20 مليار دولار، فأجاب أنه لا يعلم، ولكنه أضاف قائلا :" أعتقد أن أسهم SpaceX و Tesla ربما يصل إلى ذلك".

يذكر أنه في الشهر الماضي، أطلقت تسلا شاحنة جديدة فريدة من نوعها أطلقت عليها اسم Cybertruck وسط ضجة كبيرة، ومنذ الإطلاق، أثارت Cybertruck ردود أفعال متطرفة، لكن الشيء الأكثر أهمية ربما لم يجعل "ماسك" رجلاً سعيدًا، فوفقًا لتقرير صادر عن فوربس، بعد وقت قصير من إطلاق Cybertruck، انخفض سعر سهم Tesla بنسبة 6 ٪، مما أدى إلى انخفاض إجمالي صافي ثروة "ماسك" بمقدار 768 مليون دولار في اليوم.