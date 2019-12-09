شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقسام بين المستخدمين فى أوروبا والصين حول السيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع للرأى أن شركات صناعة السيارات وشركات خدمات الركوب وشركات التكنولوجيا التى تنفق أموالاً على تطوير خدمات السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية والسيارات المشتركة سوف تجد المزيد من المستهلكين المتحمسين فى الصين أكثر من أوروبا والولايات المتحدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أظهر استطلاع أجرته شركة OC&C Strategy Consultants أن المستهلكين فى بعض الدول الغربية غير مقتنعين بأن شركات صناعة السيارات تقوم بإصلاح المصانع وسلاسل التوريد لإنتاج السيارات الكهربائية الباهظة الثمن واستثمار المليارات لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.

بينما قال أكثر من 90٪ من السكان الصينيين إنهم سيفكرون فى شراء سيارة كهربائية أو من المرجح أن يشتروها بالتأكيد، إلا أن حوالى نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع فى الولايات المتحدة فقط كانوا يتطلعون إلى شراء سيارة كهربائية فى المستقبل، وفى أوروبا، قال ما بين 64 ٪ و77 ٪ من المستطلعين نفس الشيء.

ويأتى هذا البحث فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة السيارات العالمية تغيرات جذرية مع تراجع المبيعات والضغط من أجل تحقيق أهداف طموحة للانبعاثات والتحديات فى نشر سيارات ذاتية القيادة بالكامل كإنسان آلى، وقد استطلعت OC&C حوالى 2000 مستهلك فى كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بين مارس وأبريل 2019 فى استطلاعات الرأى عبر الإنترنت.

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ويرغب المشترون للسيارات فى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى حد كبير فى الاحتفاظ بالملكية الخاصة لسيارتهم، فى حين أن أكثر من 90 ٪ من المستهلكين الصينيين منفتحون على خيارات التنقل المشتركة بالكامل، وفقًا للمسح.

فيما تقول شركتا تأجير السيارات Uber Technologies Inc وLyft Inc إنها تهدف إلى تقليل ملكية السيارات الخاصة، لكن المشاركين فى الاستطلاع فى الدول الغربية، بما فى ذلك الأجيال الشابة، قالوا إن امتلاك سيارة ما زال يمثل رمزًا مهمًا للوضع يوفر الراحة والموثوقية التى لا تتوافق مع خدمات مشاركة السيارات أو سيارات الأجرة.

كما تعرض نتائج الاستقصاء أيضًا عقبة أمام الشركات التى تعمل فى مجال الروبوت الآلى، حيث تقول الغالبية العظمى من المجيبين إنهم يفضلون امتلاك سيارة مؤتمتة بالكامل، بدلاً من مشاركتها، فيما قالت شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر الشهر الماضى إنها أجرت "فحصًا واقعيًا" على الروبوت الآلى وسط تساؤلات حول سلامتها وأرباحها المحتملة.

وبشكل عام، قال حوالى ثلث المستهلكين الغربيين فى الاستطلاع إنهم لا يثقون فى السيارات ذاتية القيادة، فى حين قال 4٪ فقط من المشاركين الصينيين فى هذا الاستطلاع.