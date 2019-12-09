شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" باعت منصة Oculus Medium لشركة أدوبي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باعت شركة فيس بوك منصة Oculus Medium إلى شركة أدوبي، والتى تعد أداة تشكيل واقع افتراضي ثلاثية الأبعاد للمبدعين، حيث كشفت عنها في الأصل شركة Oculus المملوكة لـ فيس بوك في عام 2015، ومن الواضح عدم وجود تغييرات في الوقت الحالي، إذ تلاحظ تدوينة Oculus أن Medium ستظل مجانية للأشخاص الذين لديهم نظام Oculus VR.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فتشير التدوينة إلى أن شركة أدوبي ستقدم المزيد من الميزات والتحسينات والتطورات الأخرى إلى Medium بحلول 2020، وذلك بالرغم من أن هذه الخطوة المفاجئة تثير أسئلة جديرة بالاهتمام حول استراتيجيات الواقع الافتراضي والمعزز من قبل بعض أكبر شركات التكنولوجيا والإبداع في العالم.

فيما تعد شركة أدوبي واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنشاء البرمجيات في العالم، وهي ملتزمة بتوفير أفضل الأدوات الثلاثية الأبعاد للفنانين، بما في ذلك Adobe Dimension ومجموعة أدوات Substance، فيما يوفر انضمام Medium ​​إلى أدوبي المواهب والتكنولوجيا الجديدة إلى أدوبي ويعزز مكانة Medium ​​كتطبيق نحت رئيسي وأداة احترافية.

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فيما يبدو أن شركة فيس بوك تعيد تفكيرها بشكل واسع النطاق حول مشاريع الواقع الافتراضى الذى تتعامل معها الشركة، إذ تشير التقارير إلى أن فيس بوك يحاول تقليص جهوده في مجال الواقع الافتراضي البعيد عن الألعاب.