مايكروسوفت تعلن موعد نهاية دعم تطبيقات أوفيس على ويندوز 10 موبايل

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها سوف تُنهي دعم تطبيقات الطرف الأول لنظام تشغيل الهواتف الذكية التابع لها (ويندوز 10 موبايل) Windows 10 Mobile اعتبارًا من مطلع عام 2021.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية قد أعلنت العام الماضي أنها سوف تنهي دعم نظام (ويندوز 10 موبايل) كنظام في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019، ما يعني أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل لن يحصل مستخدمو النظام على أي تحديثات أمنية، أو غير أمنية، أو خيارات دعم، أو حتى تحديثات محتوى تقنية عبر الإنترنت من مايكروسوفت مجانًا.

والآن قالت مايكروسوفت: إنه اعتبارًا من 12 كانون الثاني/يناير 2021 سوف تُنهي دعم تطبيقات الطرف الأول لنظام (ويندوز 10 موبايل)، ما يعني أن تطبيقات أوفيس، بما في ذلك: (وورد) Word، و(إكسل) Excel، و(بوربوينت) PowerPoint، و(ون نوت) OneNote لن تحصل على أي تحديثات أمنية وغيرها من المزايا التي سوف تتوقف عن النظام بعد غدٍ الثلاثاء.

يُشار إلى أن هذا القرار محصور بمستخدمي نظام (ويندوز 10 موبايل)، في حين سوف يستمر مستخدمو تطبيقات أوفيس على المنصات الأخرى الحصول على التحديثات بصورة طبيعية.

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وقالت مايكروسوفت في بيان: “تظل مايكروسوفت ملتزمة بتوفير تجربة أوفيس الرائعة على الهواتف للمستخدمين المستهلكين، والتجاريين، والتعليميين، والحكوميين من خلال تطبيقات أوفيس على (آي أو إس)، و(أندرويد) التي لا تزال مدعومة. ويمكنك الحصول على تطبيقات أوفيس لآي أو إس وأندرويد من خلال متاجر التطبيقات لتلك المنصات”.

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وذكرت مايكروسوفت أيضًا أنها ستوفر إصلاحات للثغرات، وإصلاحات أمنية لدعم تجربة المنتج حتى التاريخ المحدد، أما بعد 12 كانون الثاني/يناير 2021 لن يحصل مستخدمو تطبيقات أوفيس على أي تحديث، لذا توصي الشركة المستخدمين بالتحول إلى المنصات الأخرى للاستفادة من مزايا تطبيقاتها المكتبية، والتحديثات الأمنية.