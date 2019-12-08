شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قواعد جديدة من إنستجرام لمنع المستخدمين أقل من 13 عاما من إنشاء حسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت خدمة مشاركة الصور "إنستجرام" قاعدة التحقق من العمر إلى عملية تسجيل الاشتراك، حيث تطلب الشبكة الاجتماعية الآن من المستخدمين الجدد تقديم تاريخ ميلادهم في محاولة "لبناء تجربة أكثر أمانًا" للشباب.

وبحسب موقع مترو البريطانى، فإن إنستجرام مثل شركته الأم فيس بوك، لا يسمح لأي شخص تحت سن 13 عامًا بإنشاء حساب، ولكنه لم يشترط تاريخ ميلاد عند إنشاء حساب قبل ذلك، حيث تم اتهام إنستجرام على نحو متكرر بالفشل في فعل ما يكفي لحماية الشباب الذين يستخدمون خدماتها، ما يسمح لهم بالتعرض لمحتوى ضار.

وقد شكل النقد جزءًا من دعوات النشطاء والسياسيين للمطالبة بتنظيم أقوى لهذه التطبيقات والمنصات، وقال إنستجرام، أنه سيبدأ قريبًا أيضًا استخدام معلومات أعياد الميلاد لتخصيص التجارب في التطبيق، بما في ذلك نوع المعلومات وضوابط الحساب وإعدادات الخصوصية الموصى بها للمستخدمين الأصغر سنًا.

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وفي منشور بالمدونة يعلن تاريخ تحديث الولادة، قالت الشركة ما يلي: "سيساعد طلب هذه المعلومات في منع الأشخاص دون السن القانونية من الانضمام إلى انستجرام، ويساعدنا في الحفاظ على أمان الشباب وتمكين المزيد من الخبرات المناسبة للعمر بشكل عام، ولن يكون عيد ميلادك مرئيًا للآخرين على انستجرام، ولكن ستكون قادرًا على رؤيته عند عرض معلومات حسابك الخاصة.

كما أكدت الشركة أيضًا أن أي مستخدم لديه حساب على فيس بوك متصل سيرى تاريخ ميلادهم من فيس بوك إلى حساب إنستجرام الخاص بهم.