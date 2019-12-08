علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مسبار جاليليو يطير إلى كوكب المشترى.. فى مثل هذا اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم 8 ديسمبر ولكن من عام 1990، حلقت مركبة الفضاء جاليليو التابعة لناسا عبر الأرض في طريقها إلى كوكب المشترى.

 

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فسميت المركبة على اسم عالم الفلك الشهير جاليليو، وهى أول مركبة فضائية تدرس كوكب المشترى وأقماره لفترة طويلة من الزمن، وقد حلقت بالفعل بالأرض مرتين في الطريق لالتقاط السرعة التى تحتاجها.

 

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مركبة جاليليو فى جو المشترى

 

كما حدث التحليق الثاني بعد عامين أيضًا في الثامن من ديسمبر ولكن في عام 1992، وبعد خمس سنوات من إطلاقه، في 7 ديسمبر 1995 وصلت جاليليو إلى المشترى.

 

ودارت حول كوكب المشترى لمدة ثمانى سنوات قبل أن ترسلها ناسا في مسار تصادم إلى الغلاف الجوى للكوكب، فقد دمرت جاليليو عمداً عن طريق اصطدامها بكوكب المشترى فى 21 سبتمبر 2003.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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