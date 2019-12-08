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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار جاليليو يطير إلى كوكب المشترى.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فسميت المركبة على اسم عالم الفلك الشهير جاليليو، وهى أول مركبة فضائية تدرس كوكب المشترى وأقماره لفترة طويلة من الزمن، وقد حلقت بالفعل بالأرض مرتين في الطريق لالتقاط السرعة التى تحتاجها.
مركبة جاليليو فى جو المشترى
كما حدث التحليق الثاني بعد عامين أيضًا في الثامن من ديسمبر ولكن في عام 1992، وبعد خمس سنوات من إطلاقه، في 7 ديسمبر 1995 وصلت جاليليو إلى المشترى.
ودارت حول كوكب المشترى لمدة ثمانى سنوات قبل أن ترسلها ناسا في مسار تصادم إلى الغلاف الجوى للكوكب، فقد دمرت جاليليو عمداً عن طريق اصطدامها بكوكب المشترى فى 21 سبتمبر 2003.
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