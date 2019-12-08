شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يكشف عن الفيديوهات الأكثر مشاهدة حول العالم خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته كل عام خلال شهر ديسمبر كشف موقع يوتيوب المملوك لجوجل، عن ترتيبه الخاص بأكثر الفيديوهات مشاهدة على مستوى العالم، إذ كشف عن أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال 2019، وأوضح أنه تم إنشاء أفضل القوائم الموجودة في Rewind 2019 باستخدام بيانات من 1 نوفمبر 2019. - المبدعون الأكثر حصولا على علامات إعجاب على فيديوهاتهم: MrBeast, Make This Video The Most Liked Video On Youtube PewDiePie, Marzia & Felix - Wedding Whindersonnunes, O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX Black Gryph0n, ONE GUY, 54 VOICES Nilson Izaias Papinho Oficial, Minha slime deu certo SethEverman, how to create billie eilish's "bad guy" James Charles, No More Lies Andymation, My BIGGEST Flipbook EVER A4, ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА ! Shane Dawson, Conspiracy Theories with Shane Dawson وقد تم إنشاء هذه القائمة بتصنيف مقاطع الفيديو الأكثر إعجابًا التى تم تحميلها فى عام 2019. تمت مراجعة النتائج وتصفيتها لضمان ملاءمتها لمحتوى وسياسة يوتيوب. مقاطع الفيديو الموسيقية الأكثر إعجابا: Shawn Mendes, Camilla Cabello, Señorita BTS, Boy With Luv feat. Halsey Blackpink 'Kill This Love Billie Eilish, bad guy Lil Nas X, Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus Ariana Grande, 7 rings Lil Dicky, Earth Daddy Yankee & Snow, Con Calma J-Hope, Chicken Noodle Soup (feat. Becky G) T-Series, Vaaste تم إنشاء هذه القائمة بتصنيف مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية الأكثر إعجابًا التى تم تحميلها فى عام 2019. - مقاطع فيديو الرقص الأكثر اعجابا: ChapkisDanceUSA, Con Calma Choreography Advertisements Awez Darbar, O SAKI SAKI | Awez Darbar Choreography 1MILLION Dance Studio, gogobebe(고고베베) - MAMAMOO(마마무) Team Naach, O SAKI SAKI Choreography Galen Hooks, Bury a Friend Choreography ft. Maddie Ziegler, Charlize Glass - ألعاب الفيديو الأكثر مشاهدة: Minecraft Fortnite Grand Theft Auto Garena Free Fire Roblox - فيديوهات الأناقة الأكثر اعجابا: James Charles, Makeup Tutorial en Español Shane Dawson, The Beautiful World of Jeffree Star Kylie Jenner, Kylie Jenner: A Day in the Life jeffreestar, Kylie Skin Review with Shane Dawson Anaysa, 7 Life Saving HACKS for Perfect SKIN & HAIR - أكثر المبدعين مشاهدة لمحتوياتهم: PewDiePie Felipe Neto Pencilmation Jelly David Dobrik Dude Perfect MrBeast LazarBeam Fischer's-フィッシャーズ- Azzyland

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