شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يكشف عن الفيديوهات الأكثر مشاهدة حول العالم خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته كل عام خلال شهر ديسمبر كشف موقع يوتيوب المملوك لجوجل، عن ترتيبه الخاص بأكثر الفيديوهات مشاهدة على مستوى العالم، إذ كشف عن أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال 2019، وأوضح أنه تم إنشاء أفضل القوائم الموجودة في Rewind 2019 باستخدام بيانات من 1 نوفمبر 2019.
- المبدعون الأكثر حصولا على علامات إعجاب على فيديوهاتهم:
MrBeast, Make This Video The Most Liked Video On Youtube
PewDiePie, Marzia & Felix - Wedding
Whindersonnunes, O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
Black Gryph0n, ONE GUY, 54 VOICES
Nilson Izaias Papinho Oficial, Minha slime deu certo
SethEverman, how to create billie eilish's "bad guy"
James Charles, No More Lies
Andymation, My BIGGEST Flipbook EVER
A4, ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
Shane Dawson, Conspiracy Theories with Shane Dawson
وقد تم إنشاء هذه القائمة بتصنيف مقاطع الفيديو الأكثر إعجابًا التى تم تحميلها فى عام 2019. تمت مراجعة النتائج وتصفيتها لضمان ملاءمتها لمحتوى وسياسة يوتيوب.
مقاطع الفيديو الموسيقية الأكثر إعجابا:
Shawn Mendes, Camilla Cabello, Señorita
BTS, Boy With Luv feat. Halsey
Blackpink 'Kill This Love
Billie Eilish, bad guy
Lil Nas X, Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus
Ariana Grande, 7 rings
Lil Dicky, Earth
Daddy Yankee & Snow, Con Calma
J-Hope, Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)
T-Series, Vaaste
تم إنشاء هذه القائمة بتصنيف مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية الأكثر إعجابًا التى تم تحميلها فى عام 2019.- مقاطع فيديو الرقص الأكثر اعجابا:
ChapkisDanceUSA, Con Calma Choreography
Awez Darbar, O SAKI SAKI | Awez Darbar Choreography
1MILLION Dance Studio, gogobebe(고고베베) - MAMAMOO(마마무)
Team Naach, O SAKI SAKI Choreography
Galen Hooks, Bury a Friend Choreography ft. Maddie Ziegler, Charlize Glass
- ألعاب الفيديو الأكثر مشاهدة:
Minecraft
Fortnite
Grand Theft Auto
Garena Free Fire
Roblox
- فيديوهات الأناقة الأكثر اعجابا:
James Charles, Makeup Tutorial en Español
Shane Dawson, The Beautiful World of Jeffree Star
Kylie Jenner, Kylie Jenner: A Day in the Life
jeffreestar, Kylie Skin Review with Shane Dawson
Anaysa, 7 Life Saving HACKS for Perfect SKIN & HAIR
- أكثر المبدعين مشاهدة لمحتوياتهم:
PewDiePie
Felipe Neto
Pencilmation
Jelly
David Dobrik
Dude Perfect
MrBeast
LazarBeam
Fischer's-フィッシャーズ-
Azzyland
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.