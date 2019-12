شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يكشف عن الفيديوهات الأكثر مشاهدة حول العالم خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته كل عام خلال شهر ديسمبر كشف موقع يوتيوب المملوك لجوجل، عن ترتيبه الخاص بأكثر الفيديوهات مشاهدة على مستوى العالم، إذ كشف عن أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال 2019، وأوضح أنه تم إنشاء أفضل القوائم الموجودة في Rewind 2019 باستخدام بيانات من 1 نوفمبر 2019.

MrBeast, Make This Video The Most Liked Video On Youtube

PewDiePie, Marzia & Felix - Wedding

Whindersonnunes, O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX

Black Gryph0n, ONE GUY, 54 VOICES

Nilson Izaias Papinho Oficial, Minha slime deu certo

SethEverman, how to create billie eilish's "bad guy"

James Charles, No More Lies

Andymation, My BIGGEST Flipbook EVER

A4, ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !

Shane Dawson, Conspiracy Theories with Shane Dawson

وقد تم إنشاء هذه القائمة بتصنيف مقاطع الفيديو الأكثر إعجابًا التى تم تحميلها فى عام 2019. تمت مراجعة النتائج وتصفيتها لضمان ملاءمتها لمحتوى وسياسة يوتيوب.

Shawn Mendes, Camilla Cabello, Señorita

BTS, Boy With Luv feat. Halsey

Blackpink 'Kill This Love

Billie Eilish, bad guy

Lil Nas X, Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus

Ariana Grande, 7 rings

Lil Dicky, Earth

Daddy Yankee & Snow, Con Calma

J-Hope, Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)

T-Series, Vaaste

تم إنشاء هذه القائمة بتصنيف مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية الأكثر إعجابًا التى تم تحميلها فى عام 2019.

ChapkisDanceUSA, Con Calma Choreography

Awez Darbar, O SAKI SAKI | Awez Darbar Choreography

1MILLION Dance Studio, gogobebe(고고베베) - MAMAMOO(마마무)

Team Naach, O SAKI SAKI Choreography

Galen Hooks, Bury a Friend Choreography ft. Maddie Ziegler, Charlize Glass

Minecraft

Fortnite

Grand Theft Auto

Garena Free Fire

Roblox

James Charles, Makeup Tutorial en Español

Shane Dawson, The Beautiful World of Jeffree Star

Kylie Jenner, Kylie Jenner: A Day in the Life

jeffreestar, Kylie Skin Review with Shane Dawson

Anaysa, 7 Life Saving HACKS for Perfect SKIN & HAIR

PewDiePie

Felipe Neto

Pencilmation

Jelly

David Dobrik

Dude Perfect

MrBeast

LazarBeam

Fischer's-フィッシャーズ-

Azzyland