تكنولوجيا: نظرة على إمكانيات وخصائص راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro من هواوي وطريقة الإعداد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي راوتر Wi-Fi Q2 Pro والذي تم تصميمه لإنشاء تغطية أفضل لشبكة الواي فاي بالمنزل لتوفير نقل سريع للبيانات بسرعات عالية.

يدعم الراوتر شريحة Gigabit Power Cat من هواوي مع تقنية PLC Turbo المبتكرة والتي تعزز سرعة الاتصال اللاسلكي وتوسع النطاق بسرعة 200 ميجابت في الثانية. وعلاوةً على ذلك، يحسن تصميم الراوتر من مستوى عدم التداخل في شبكات PLC اللاسلكية، وبهذا يحقق سرعة أعلى في نقل البيانات ومعدلات أدنى للتأخيرات الزمنية. كما أن هذا من شأنه يدعم نشر التقنيات الحديثة للشبكات اللاسلكية على نطاق واسع، ومنها الاتصال بالنطاق العريض بسرعة 200 ميجابت في الثانية عبر ألياف ضوئية أسرع.

يتم تطبيق تقنية الاتصال اللاسلكي لشبكة هواوي بشبكة 5 جيجاهرتز وتقنية اتصالات G.hn Gigabit مع شريحة هواوي الداعمة لـ PLC Turbo بين أجهزة التوجيه للحصول على معدل تنزيل نظري يصل إلى 1867 ميجابت في الثانية مع الشبكات الهجينة.

وفي مسألة تغطية المنزل بشكل شامل، كان يعتمد الموضوع سابقًا على المقويات اللاسلكية والتي تضعف بشكل كبير عن مسألة سرعات الإنترنت. ولكن مع Wi-Fi Mesh، يدعم الراوتر النطاقات والتكنولوجيا المبتكرة غير المتجانسة، هذا وبالإضافة إلى انه بإمكانه التبديل تلقائيًا بين نطاقات الواي فاي الأفضل ونقطة اتصال بالإنترنت مع اتصال مرة واحدة فقط.

وبمجرد توصيل القمر الصناعي، سيقوم بمزامنة اسم الواي فاي وكلمة المرور من القاعدة، ولن تحتاج إلى أي تكوين.

لقد تم تصميم راوتر Wi-Fi Q2 Pro لكي يتم تركيبه في المساحات التي يعاني فيها المستخدم من ضعف إشارة الشبكة اللاسلكية في المنزل، وهو يوفر تغطية كاملة وقوية لجميع غرف المنزل حتى وإن كان المنزل واسعًا متعدد الطوابق. وعلاوةً على ذلك، يتمتع الراوتر بمزايا الاختيار التلقائي لأحد نطاقي الاتصال، وإمكانية التجوال السلسة، والقدرة على اختيار قناة الاتصال الأمثل بصورة تلقائية.

كما يتعلم الراوتر ويتكيف مع بيئة الواي فاي المتغيرة يوميًا ويحسّن تلقائيًا قناة الواي فاي في الوقت الفعلي لتفادي أي تشويش، ويمكنه أيضًا أن يتذكر عاداتك في تصفح الإنترنت. يقلل الراوتر أيضًا من مشكلات التداخل في إشارة الشبكة، ويعتمد على شريحة مودم Gigabit PLC وتقنية PLC Turbo ليخفض مستوى ضوضاء الإشارة إلى أدنى حد فيحسن جودة الاتصالات بين أجهزة الراوتر الأساسية والفرعية مقارنةً بالأجهزة الماضية، وبذلك يحقق سرعات نقل أعلى بكثير وأزمنة تأخير أقل بنسبة كبيرة.

Advertisements

يدعم الراوتر الجيل التالي من بروتوكولات الشبكة IPv6، حيث يقدم البروتوكول IPv6 دعم غير محدود من عناوين بروتوكول الإنترنت بشكل عشوائي للأجهزة المتصلة بجمع بادئات عناوين بروتوكول الإنترنت التي تولدها خوادم شركة توفير خدمة الإنترنت.

يتكون الراوتر من ثلاثة قطع، ويبلغ سعره 999 ريال سعودي. وبمجرد فتح العلبة، ستجد القطعة الأساسية والتي ستقوم بتوصيلها بشكل مباشر مع المودم من خلال منفذ الشبكة. وبعد ذلك، سيتعين عليك توصيل الجهاز بالكهرباء لكي يعمل.

وبعد ذلك، ستجد إضاءة حمراء بالراوتر، وهذا يعني انه لم يتم إعداده بعد. ومن هنا، سيتعين عليك تحميل تطبيق AI Life من هواوي على هاتفك المحمول، ومن ثم ستقوم بإضافة الجهاز لتقوم بإعداده بشكل سريع وسهل من خلال التطبيق. وبمجرد إعداد، ستتحول الإضاءة إلى اللون الأزرق.

عند الانتهاء من ذلك، سيتطلب منك إخراج القطعة الثانية وتركيبها في منطقة ليست بعيدة ولا قريبة من القطعة الأساسية، ومن ثم ستقوم بوضعها بكل سهولة حتى تتحول الإضاءة إلى اللون الأزرق. ونفس الشيء ستفعله مع القطعة الثالثة.

وبهذا، لن تواجه أي صعوبة مع تثبيت وإعداد راوتر Wi-Fi Q2 Pro.

رابط شراء HUAWEI WiFi Q2 Pro: من هنا

اعلان

