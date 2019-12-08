الذاكرة الفلاشية تستمر في النمو في 2020 بحسب تقريرٍ جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أشار تقريرٌ جديد على شبكة الانترنت أنه من المتوقع أن يستمر النموّ في الذاكرة الفلاشية NAND في العام القادم 2020، لتكون صاحبة النمو الأسرع من بين جميع تجارات الIC.

و من المتوقع أن تزداد مبيعات الذاكرة الفلاشية في العام القادم بنسبة 19%. أما مبيعات DRAM فمن المتوقع أن تزداد بنسبة 12%. و ستشهد مبيعات وحدات تخزين SSD محوراً أساسياً في زيادة نمو الذاكرة الفلاشية ذات الأداء العالي.