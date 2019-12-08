TSMC ستبدأ إنتاج الرقاقات بدقة 3 نانومتر في 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة TSMC التايوانية هي واحدة من القوى البارزة عالمياً لإنتاج الرقاقات الحاسوبية، و هي الآن تزود العديد من الشركات العالمية بالرقاقات التي تصل دقة تصنيعها إلى 7 نانومتر، مثل معالجات شركة AMD الحالية Ryzen، كما تعمل الشركة على قدمٍ و ساق لإنتاج الرقاقات بدقة تصنيع 5 نانومتر.
و تُخطط شركة TSMC التايوانية لتكريس مجهودها نحو إنتاج المعالجات بحجم 5 نانومتر على نطاقٍ واسعٍ في العام القادم 2020. كما تُخطط أيضاً لإطلاق رقاقات مُحسنة بحجم 5 نانومتر في العام 2021، و ستحمل هذه الرقاقات المحسنة الاسم 5n Plus، هذه الرقاقات ستحمل تحسينات على صعيد استهلاك الطاقة الكهربائية و كذلك على صعيد الأداء.
حسناً، تؤكد آخر التقارير الواردة على شبكة الانترنت أن TSMC ستبدأ بعد ذلك مباشرة في إنتاج الرقاقات بحجم 3 نانومتر في العام 2022، و ذلك بناءً على ما أكّده نائب رئيس تصنيع الرقاقات في الشركة JK Wang. لا شك أننا بتنا نقترب كثيراً من الحدود الفيزيائية القصوى من ناحية دقة التصنيع لرقاقات أجهزة الحواسيب.
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