المُستخدمون في أمريكا أنفقوا نحو 70 مليون دولار على ألعاب الهواتف الذكية في الجمعة السوداء

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ من وكالة Sensor Tower للبيانات أن المُستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية قد أنفقوا 69.7 مليون دولار في الجمعة السوداء (آخر جمعة من شهر نوفمبر) على ألعاب الفيديو الخاصة بالهواتف الذكية، و هذا أعلى بنسبة 25% مما تم إنفاقه في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.
و كانت Marvel Contest of Champions الأعلى جنياً للمال عن طريق متجر iOS إلا أنها كانت في المركز الرابع على Google Play، و قد جلبت 2.7 مليون دولار من العائدات على المتجرين بمفردها، و قد أتت Coin Master في المركز الأول على Google Play و في المركز الثالث على App Store. كما حلّت Candy Crush Saga في المركز الثاني على المتجرين.
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