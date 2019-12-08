Gameloft يُغلق أبوابه في بريطانيا

فاطمة أيت طالب - دبي - أغلق فريق تطوير الألعاب Gameloft أبوابه في بريطانيا، و أتت هذه الأنباء عن طريق ملف LinkedIn من John-Paul Burke مدير الاستوديو في بريطانيا. و بناءً على ما تم ذكره فإن معظم الموظفين في القسم البريطاني لا يعملون على تطوير ألعاب الفيديو مُباشرة، و إنما على التسويق و المجال الإعلامي.

و قد أكدت الشركة لشبكة GamesIndustry أن هناك 7 موظفين تضرروا من هذا الإغلاق، إلا أن الشركة أكدت على أنها قد أعادت توزيع أولوياتها، و أنها ستواصل العمل و الترويج في السوق البريطاني، إلا أن مستوى التجارة القادم من هذا السوق لا يبرر العمل فيه بنفس المستوى السابق من الإنفاق.