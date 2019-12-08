Call of Duty Mobile تحصد 87 مليون دولار من العائدات في أول شهرين

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ من وكالة Sensor Tower للبيانات أن لعبة Call of Duty Mobile على الأجهزة الذكية قد نجحت في حصد عائدات تُقدر بنحو 87 مليون دولار خلال شهرين منذ صدورها. و يُشير التقرير إلى أن اللعبة نجحت في تحقيق 31 مليون دولار في الشهر الماضي.

و فيما يتعلق بنسبة الإنفاق، و كما هو متوقع، فإن اللاعبين في الولايات المتحدة الأمريكية هم الأكثر إنفاقاً على التطبيق و بفارقٍ كبير، حيث أنفقوا 36 مليوناً من العائدات الكلية و بنسبة 42%، أما في المركز الثاني و بغرابة فقد أتت اليابان على الرغم من أن ألعاب التصويب ليست الأكثر رواجاً هناك، و أنفق اللاعبون في اليابان 11 مليون دولار و بنسبة 13.2% من العائدات الكلية.

و أتت 59.2% من العائدات عن طريق متجر iOS، أما متجر أندرويد فقد جلب ما يزيد عن 40% من العائدات للعنوان.