مُستخدمو معالجات AMD للحواسيب الشخصية في ازديادٍ مُستمرّ!

فاطمة أيت طالب - دبي - نجاحٌ كبيرٌ تحققه AMD في سوق معالجات الحواسيب الشخصية منذ صدور معمارية Zen بمعالجات Ryzen، هذا النجاح تصاعد مع الجيل الثالث و الحالي من Ryzen و الذي يُحقق أداءً تجارياً قوياً بفضل المزيج بين الأداء المتميز و السعر الاقتصادي. كنا قد سمعنا عن مبيعات قوية تحققها هذه المعالجات في أسواق مثل ألمانيا و كوريا و الآن نحصل على تفاصيل أخرى.

بحسب آخر الإحصائيات الخاصة بالعتاد من Steam فإن نسبة المُستخدمين الذين يستعملون مُعالجات AMD ارتفعت لتصل إلى 20% مقارنة بما كانت عليه و بنسبة 8% فقط لشركة AMD في يناير 2018. لا شك أن معالجات Ryzen أصبحت تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق ألعاب الفيديو. و يُذكر أن AMD قد قامت بطرح الجيل الثاني للمعمارية هذا العام، كما تُمهد لطرح الجيل الثالث في العام القادم مع الوعود بقفزة أخرى في الأداء.