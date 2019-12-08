تكنولوجيا: يوتيوب يكشف عن الفيديوهات الأكثر مشاهدة فى الشرق الأوسط.. مافيا فى المقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة يوتيوب عن الفيديوهات الأكثر روجا على منصتها حول دول العالم، إذ قامت المنصة بتقسيم الفيديوهات إلى عدد من الفئات المختلفة، فضلا عن تقسيمها حسب المنطقة الجغرافية، وبالنظر إلى فيديوهات الأكثر انتشارا في منطقة الشرق الأوسط نجد أن فيديو الفنان محمد رمضان "مافيا" احتل مركز الصدارة، فيما كانت نافست أغنية لـ حمو بيكا فى المركز السابع، وفيما يلى نعرض الفيديوهات الأكثر انتشارا كما يلى:

أفضل الفيديوهات الموسيقية: 1. Mohamed Ramadan - Mafia ( Music Video ) / محمد رمضان - مافيا 2. أصيل هميم - سر الحياة | 2019 | Aseel Hameem - Ser Alhayah 3. Mohamed Ramadan & Saad Lamjarred - Ensay [Music Video] / محمد رمضان وسعد المجرد - إنساي 4. Dhurata Dora ft. Soolking - Zemër 5. Soolking feat. Ouled El Bahdja - Liberté [Clip Officiel] Prod by Katakuree 6. أصيل هميم - المفروض | 2019 | Aseel Hameem - Almafroth 7. مهرجان "هاتلى فوديكا وجيفاز" حمو بيكا - حسن شاكوش - على قدورة - نور التوت - توزيع فيجو الدخلاوى 8. محمود التركي - ضمني ضمني (حصرياً) | 2019 | Mahmoud Alturkey - Dommeny 9. مهرجان عايم فى بحر الغدر ( الوشوش الوان ) احمد عزت و على سمارة - HotLine Production 10. سلطان العماني - مالي غيرك (حصريا) 2019 | Sultan Alomane - Maly Gayrak (Exclusive) أفضل منشئي المحتوى الجدد 1. Osama Marwah I أسامة مروة 2. Yongsworld 3. رايتشو - Raichu 4. صبيحاوي 5. Zizwaleed 6. اسامه & مروان OSAMA & MARWAN 7. Reda Abdel Aal - رضا عبدالعال 8. Marwa Yehia 9. صخر / SOS 10. Hanane Diva Queen Advertisements الفيديوهات الأكثر إعجابًا 1. تحدي اللهجات: اللهجة الجيزانية مع بندريتا | بشبشانه 2. تحدي رمي الاسهم على الخريطة | اخذو الهدايا و انا اخذت العقاب :( 3. لعبة الديناصور 4. تحدي رمي الاسهم على الخريطة لايفوتكم 5. مقلب الخيانة الزوجية !! ماتوقعت تبكي|| سيامند و شهد 6. اكثر واحد يجلس في الثلج ياخذ 5000$ | TURKISH WINTER 7. تحدى اخر واحد يطلع من المسبح يكسب 10.0000 جنيه ! 8. الانتقام من اصالة تحدي ٢٤ ساعة زوجتي تقول نعم لكل شي اطلبه 9. تحدي ٢٤ ساعة اختي تقول نعم لكل شي اطلبه | فاتت مع الخنزير... 10. اول مره بنتنا تخرج بره البيت .. حصلت كوارث بسببها | احمد حسن و زينب الفيديوهات الأكثر رواجًا 1. سوبر ميرو تبهر الأطفال في الحفلة علي أغنية ماحدش سامعني لية مع ريشا كوستا وسمارة ناو شوفوا اللي حصل 2. خباثة امير على غيوثي #تحشيش غير شكل (غيث ماقاري دروسه) 3. تحدي الأكل الحار ضد الحامض النودلز الكوري الجديد الحار ×٥ ضد الاندومي الحامض بالليمون المركز 4. كيكة باردة في 10 دقائق بدون فرن وبدون بيض وبدون كريمة سهلة وقمة في الروعة 5. مقدمة مسلسل #لخة - اني شمفتهم من حياتي 6. مسلسل شباب البومب 8 - الحلقه السابعة " سليمان تيوب " 4K 7. شوفوا رد فعل فيفي عبده بعد رؤية رامز جلال في رامز في الشلال 8. #MBCLittleBigStars عيوش صاحبة فيديو ويه ويه الشهير تكشف في #نجوم_صغار قصة الرقصة وسبب انتشارها 9. مقلب الجسم المقطوع | PRANKE !! 10. حيدوري يعلم البنات على طريقة الكليجة | حيدوري المحبوب

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