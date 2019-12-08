شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من "تويتر" تتيح لمتابعيها بمتابعة جميع الأحداث بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، عن ميزة جديدة لمتابعيه من مختلف أنحاء العالم، للتسهيل عليهم عملية متابعة الاحداث والتريندات والتحقق من الأخبار ورصد أخر التطورات بشكل أسرع.

ووفقًا لموقع الاندبندنت، فأن موقع "تويتر" أتاح الميزة الجديدة لمتابعيه لتسهيل عملية المتابعة على نحو أسرع، فعلى سبيل المثال تمكن الميزة الجديدة المستخدم من الاطلاع على التدوينات على الحسابات المتخصصة بتغطية تلك الأحداث حتى وأن لم يكن ضمن قائمة المتابعين، ففى حال الضغط على الوسم الخاص بالحدث يعرض الموقع جميع الاحداث المتعلقة بشكل سلس وسهل.

ويبدأ تويتر فى تطبيق الميزة الجديدة للمستخدمين الفترة الحالية، بشكل تدريجى، للحد من الحسابات التى تقوم بالتدوين على الأحداث بشكل عشوائي.

وأصبح موقع التدوينات القصيرة الفترة الماضية، يتمتع بشهرة واسعة، وبات يتحكم بشكل كبير على البورصة العالمية، عن طريق بعض التغريدات التى يطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوميًا والتى تؤثر على البورصة الامريكية بالسلب والايجاب نتيجة القرارات المفاجئة والتهديدات التى يطلقها ترامب.