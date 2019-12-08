تكنولوجيا: متى يمكن أن تصل هواتف Galaxy S10 Lite وNote 10 Lite؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، تستعد شركة سامسونج الكورية الآن للكشف عن هواتف ذكية تحمل العلامة التجارية Lite في مؤتمر في منتصف شهر يناير، وحسبما ورد، من المفترض أن تكون الهند هي أول من يستقبل الهواتف قبل أن تتوسع لتشمل الأسواق العالمية.

جدير بالذكر انه سيتم إصدار Galaxy S10 Lite فعليًا كإصدار جديد من Galaxy A91، ومن المفترض يكون متاحًا في أسواق مثل الهند، إذ أن هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج لديها شعبية كبيرة في الهند.

ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة Infinity-O ضخمة بحجم 6.7 بوصة مع ثقب من الأعلى، والذي سيتضمن الكاميرا الأمامية ذات دقة 32 ميجابكسل. أما بالنسبة للجزء الخلفي من الهاتف الذكي، فيشير التسريب إلى انه سيضم إعداد كاميرا مثبت على شكل مستطيل والذي سيشمل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع كاميرا مكبرة حتى 5 أضعاف بدقة 12 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل.

Advertisements

أما عن Galaxy Note 10 Lite، فمن المتوقع إصداره في بعض الأسواق تحت اسم Galaxy A81. وحسبما ورد، فإن الهاتف يتطابق فعليًا مع Galaxy S10 Lite، ولكن في الجزء الخلفي، سيحتوي على إعداد كاميرا مربع بدلًا من مستطيل. وليس من الواضح حتى الآن ما الكاميرات التي سيشملها إعداد الكاميرا هذا.

المصدر

اعلان

