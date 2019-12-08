تكنولوجيا: HMD تبدأ في دفع تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف Nokia 7.1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HMD في شهر أغسطس الماضي عن جدولها الزمني لدفع تحديث Android 10 لهواتفها الذكية، حيث تبدأ خلال الأيام المقبلة بتحديث هاتف Nokia 7.1.

أكدت شركة HMD مؤخراً على أن هاتف Nokia 9 PureView ينضم إلى Nokia 8.1 في تلقي تحديث Android 10، كما أشارت الشركة إلى خططها لدفع تحديث الأندوريد لمزيد من إصدارات الشركة قريباً.

أعلن Pranav Shroff خلال فعاليات إطلاق هاتف Nokia 2.3، على أن الشركة في طريقها لإطلاق تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف Nokia 7.1 خلال الأسبوع المقبل.

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من جانب أخر تستعد الشركة لاحقاً لدفع تحديث Android 10 لمستخدمي هواتف Nokia 6.1، و Nokia 6.1 Plus، وأيضاً هاتف 7 Plus، حيث يصل التحديث لهذه الإصدارات في بداية العام المقبل خلال شهر يناير، كما تدفع التحديث خلال شهر يناير أيضاً لكلاً من هواتف Nokia 6.2 وNokia 7.2.

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