بداية الحملة الترويجية لجهاز Nintendo Switch في السوق الصيني تمهيداً للإصدار

فاطمة أيت طالب - دبي - يومان يفصلان الجماهير الصينية عند وضع أيديها بصورة رسمية على منصة Nintendo Switch الهجينة ما بين المنزلي و المحمول بصفة رسمية و ذلك بالتعاون مع عملاقة الاتصالات Tencent، و التي ستتولى مسؤولية توزيع الجهاز بدءاً من العاشر من ديسمبر الحالي. الجهاز حصل على فيديو ترويجي بهذه المُناسبة و بالإمكان مُشاهدة هذا الفيديو في الأسفل.

المُحلل “دانييل أحمد” من وكالة “نيكو بارتنرز” يتوقع أن ينجح الجهاز في بيع 100 ألف وحدة مع الإطلاق حتى نهاية العام الحالي 2019، كما يتوقع أن ينتزع جهاز ننتندو الهجين صدارة الأجهزة المنزلية المُباعة في الصين بحلول العام 2022 و ذلك عند احتساب الأجهزة المُباعة بشكل رسمي و الأجهزة التي تم بيعها في السوق السوداء معاً، ليتفوق على نظيره من سوني للتسلية التفاعلية Playstation 4.

على أية حال، من الواضح أن أرقام المبيعات في السوق الصيني لن تكون ضخمة جداً في المستقبل القريب، مع الحظر الذي كان على الأجهزة المنزلية في الصين، تسيدت الحواسيب الشخصية و الهواتف الذكية الساحة لوقتٍ طويلٍ جداً.