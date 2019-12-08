شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خناقة بين وكالة الفضاء الهندية وناسا بسبب مركبتها على القمر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت وكالة الفضاء الهندية بتصريحاتها بعض الجدل فيما يتعلق بمساعدة وكالة ناسا الأمريكية للبحث عن مركبتها المحطمة على سطح القمر، حيث قالت إن ناسا لم تعثر على مركبة الهبوط فيكرام على سطح القمر، مدعية أنها كانت تعرف مكان تحطمها منذ شهور.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت مركبة فيكرام جزءًا من مهمة Chandrayaan-2 الهندية التي كانت تأمل في صنع التاريخ وتحويل الهند إلى الدولة الرابعة التي تهبط بنجاح على سطح القمر.

وتحطمت في سبتمبر بعد أن فقدت الهند الاتصال بها خلال عملية الهبوط التى لم تحدث بشكل جيد، وخلال أوائل هذا الأسبوع أعلنت ناسا أنها وجدت مكانها النهائي، بدعم من عالم الفلك شانموجا سوبرامانيان، الذى قال على تويتر بعد إعلان اكتشافه: "كان الأمر صعباً للغاية، لكنني بذلت بعض الجهد".

ولكن هذا الأمر أزعج وكالة الفضاء الهندية التى أدعت أنها كانت تعرف موقع المركبة التي تحطمت من البداية، قائلة إن الصور التقطت بواسطة مدارها القمري الخاص بها بعد وقت قصير من الحادث.





منطقة الاصطدام الخاصة بصور ناسا

وأضافت الوكالة الهندية: "كان لدينا المعرفة بمكانها، ولقد أعلننا بالفعل على موقعنا، ويمكن العودة والمشاهدة ".

بينما نشرت الوكالة على موقعها على الويب أنه قد تم العثور عليها، إلا أنها لم تحدد أبدًا مكان وجودها أو توفير أي صور أو تفاصيل عن الموقع.

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وهذا دفع ناسا لإطلاق بحث عن مركبة الهبوط نفسها باستخدام مدار الاستكشاف القمري الخاص بها، وأعلنوا في نهاية المطاف أنهم اكتشفوا موقعها في أوائل ديسمبر.

وفشلت مركبة الهبوط البالغ تكلفتها 140 مليون دولار في محاولتها الوصول إلى سطح القمر على بعد 1.3 ميل من الأرض.

وتضمن بحث ناسا فحص مجموعتين من الصور من خلال النظر إليها جنبًا إلى جنب ومحاولة العثور على الاختلافات، وكان اكتشاف الحطام في الصور التي التقطت من سطح القمر مهمة صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً، حيث كان عرضها واحد أو اثنين بكسل فقط.

وأخذت ناسا الأدلة التي أرسلها لهم سوبرامانيان وأجرت دراستها الخاصة للصور، التي التقطت بواسطة المدار القمري الخاص بها، قبل الإعلان عن النتائج.

وتقول ناسا إنه عثر على الحطام على بعد حوالي 820 ياردة (750 مترًا) شمال غرب موقع التحطم الرئيسي وكان بكسلًا ساطعًا واحدًا في المجموعة الأولى من الصور.

وفي مجموعة لاحقة من الصور، عند التكبير عن قرب، رصد ثلاث قطع كبيرة من الحطام كل منها بعرض اثنين فقط بكسل على الصورة مع عرض ظل بكسل واحد.