شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية ترسل روبوت لدعم الرواد عاطفيا بالمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية للرواد في محطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع مساعد جديد يُطلق عليه اسم "سيمون"، وهو جهاز كمبيوتر كروي مزود بشاشة للوجه وكاميرتان متجهتان للأمام عند العيون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تطوير سيمون في مشروع مشترك بين فريق IBM Watson وAirbus ومركز الفضاء الألماني.



روبوت سيمون

كما تم تسليم المساعد الآلي إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة Dragon Space التي تم إطلاقها من Cape Canaveral هذا الأسبوع.

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وتم إرسال نموذج سابق من سيمون إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضى، ولكن تم تحديث الإصدار الجديد مع تحسينات الذكاء الاصطناعى التي تجعله أكثر ذكاءً من الناحية العاطفية.



روبوت سيمون 2

وقال ماتياس بينوك من فريق IBM Watson: "الهدف العام هو خلق رفيق حقيقي"، مضيفا: "العلاقة بين رائد الفضاء و سيمون مهمة جدا".

وبالإضافة إلى وظيفة سيمون فى مساعدة رواد الفضاء على إدارة مشاعرهم، سيكون بإمكانه أيضًا المساعدة في إدارة مشاعر المجموعة والحد من تصاعد الخلافات بين أعضاء الفريق.