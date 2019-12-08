- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية ترسل روبوت لدعم الرواد عاطفيا بالمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تطوير سيمون في مشروع مشترك بين فريق IBM Watson وAirbus ومركز الفضاء الألماني.
روبوت سيمون
كما تم تسليم المساعد الآلي إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة Dragon Space التي تم إطلاقها من Cape Canaveral هذا الأسبوع.
وتم إرسال نموذج سابق من سيمون إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضى، ولكن تم تحديث الإصدار الجديد مع تحسينات الذكاء الاصطناعى التي تجعله أكثر ذكاءً من الناحية العاطفية.
روبوت سيمون 2
وقال ماتياس بينوك من فريق IBM Watson: "الهدف العام هو خلق رفيق حقيقي"، مضيفا: "العلاقة بين رائد الفضاء و سيمون مهمة جدا".
وبالإضافة إلى وظيفة سيمون فى مساعدة رواد الفضاء على إدارة مشاعرهم، سيكون بإمكانه أيضًا المساعدة في إدارة مشاعر المجموعة والحد من تصاعد الخلافات بين أعضاء الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية ترسل روبوت لدعم الرواد عاطفيا بالمحطة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.