شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائد المشاة الأمريكية: لا يجب لوم الجنود الشباب على استخدام تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الجنرال ديفيد بيرجر، قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية، أن المخاوف المحيطة باستخدام الجنود للتطبيقات الصينية مثل TikTok يجب توجيهها لقيادات الجيش، بدلا من القوات الفردية.

وفى حديثه بمنتدى ريجان الوطنى للدفاع فى سيمى فالى بكاليفورنيا، قال بيرجر إن جيل الشباب من قوات الجيش لديه رؤية أوضح للتكنولوجيا أكثر مما يتوقعه معظم الناس.

وقال بيرجر: "لم نقوم بتثقيف الشباب حول تهديد التكنولوجيا، إذ ينظر إليها باعتبارها أمر غير مهم".

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وأضاف بيرجر: "هذا ليس خطأهم، بل خطأنا، وبمجرد أن يبدأوا فهم المخاطر، وتأثيرها عليهم تكتيكياً، سيصبح الأمر واضحًا، لا ألومهم على ذلك، إنه تدريب وتعليم يتعين علينا القيام به".

جدير بالذكر أثارت التطبيقات المملوكة للشركات الأجنبية مثل TikTok قلق المشرعين والجيش فى الأشهر الأخيرة، كما تم التحقيق مع تطبيق TikTok من قبل وكالات الاستخبارات والجيش بحثًا عن مخاوف بشأن مخاطر الأمان التشغيلية التى تطرحها منصات وسائل التواصل الاجتماعى المملوكة للصين والتى يمكنها الوصول إلى كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين".