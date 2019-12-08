تكنولوجيا: Realme تخطط لإطلاق سماعتها اللاسلكية في حدث يعقد في 17 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Realme القادم في 17 من شهر ديسمبر الجاري، لإطلاق سماعة الشركة اللاسلكية مع إصدارها الخاص من هاتف Realme XT 730G، على أن يعقد المؤتمر في السوق الهندي.

تستعد علامة Realme التجارية لإطلاق إصدارها الخاص من الهواتف الذكية Realme XT 730G الذي ينطلق بدعم من معالج كوالكوم Snapdragon 730G.

نشرت Realme إعلان تشويقي مؤخراً لمؤتمرها القادم الذي يعقد في مدينة دلهي في الهند، حيث شارك Madhav Seth الرئيس التنفيذي للشركة الدعوات الرسمية للمؤتمر، والتي تقدم اللمحات الأولى لتصميم السماعة اللاسلكية المرتقبة والتي تحاكي تصميم AirPods.

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وتأتي سماعة Realme اللاسلكية في فئة السماعات المتوسطة، والتي تدعم الإتصال بهواتف وأجهزة الأندوريد، كما أكدت Realme على أن السماعة اللاسلكية تأتي في أعلى مستوى في السماعات المتوسطة، كما أنها تدعم مستخدمي منصة الأندوريد بأعلى آداء.

يذكر أن الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقدم الآن إصدارها الخاص من السماعات اللاسلكية، حيث تقدم كلاً من سوني، وسامسونج، وجوجل، وشاومي، واليوم تستعد Realme أيضاً لطرح إصدارها الخاص للمنافسة في الأسواق، لذا نترقب مؤتمر الشركة القادم في 17 من ديسمبر.

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