شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط نوبة انفجارية لمذنب يخرج 2 مليون رطل من المواد فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت وكالة ناسا الأمريكية نوبة انفجارية هائلة لمذنب، حيث سجل القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا اللحظة التي انفجر فيها الجليد والغبار من المذنب 46P / Wirtanen، عندما قام بأقرب مرور له إلى الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استمر الانفجار لمدة 20 يومًا وأخرج 2.2 مليون رطل من المواد، واستخدمت ناسا سلسلة من الصور لإنشاء تسلسل زمني للحدث النادر.



المذنب 1 وتم رصد مذنب Wirtanen لأول مرة في مدار حول الشمس في الأربعينيات من القرن الماضي، لكنه في العام الماضي وصل إلى مسافة 30 مرة المسافة الأرض إلى القمر. Advertisements



المذنب 2 كان هناك وميض لمدة ساعة متبوعًا بمرحلة ثانية أكثر ثباتًا والتي أصبحت أكثر إشراقًا تدريجيًا على مدار الساعات الثماني التالية بعد الانفجار، ويعتقد الفريق أن المرحلة الثانية من النوبة الانفجارية كانت نتيجة انتشار غبار المذنب الذي يعكس المزيد من أشعة الشمس.



المذنب 3

وقال توني فارنهام ، عالم الأبحاث في قسم علم الفلك UMD والمؤلف الرئيسي لورقة البحث: "مع 20 يومًا من الصور المتكررة للغاية، تمكنا من تقييم التغيرات في السطوع بسهولة شديدة، وهذا ما تم تصميم TESS عليه من أجل القيام بوظيفته الأساسية كماسح خارج المجموعة الشمسية."