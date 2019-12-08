- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط نوبة انفجارية لمذنب يخرج 2 مليون رطل من المواد فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استمر الانفجار لمدة 20 يومًا وأخرج 2.2 مليون رطل من المواد، واستخدمت ناسا سلسلة من الصور لإنشاء تسلسل زمني للحدث النادر.
المذنب 1
وتم رصد مذنب Wirtanen لأول مرة في مدار حول الشمس في الأربعينيات من القرن الماضي، لكنه في العام الماضي وصل إلى مسافة 30 مرة المسافة الأرض إلى القمر.
المذنب 2
كان هناك وميض لمدة ساعة متبوعًا بمرحلة ثانية أكثر ثباتًا والتي أصبحت أكثر إشراقًا تدريجيًا على مدار الساعات الثماني التالية بعد الانفجار، ويعتقد الفريق أن المرحلة الثانية من النوبة الانفجارية كانت نتيجة انتشار غبار المذنب الذي يعكس المزيد من أشعة الشمس.
المذنب 3
وقال توني فارنهام ، عالم الأبحاث في قسم علم الفلك UMD والمؤلف الرئيسي لورقة البحث: "مع 20 يومًا من الصور المتكررة للغاية، تمكنا من تقييم التغيرات في السطوع بسهولة شديدة، وهذا ما تم تصميم TESS عليه من أجل القيام بوظيفته الأساسية كماسح خارج المجموعة الشمسية."
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ناسا تلتقط نوبة انفجارية لمذنب يخرج 2 مليون رطل من المواد فى الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.