كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| علماء يطورون مادة لاصقة خارقة لا يمكن فصلها

ابتكر علماء كنديون مادة لاصقة شديدة التحمل لاستخدامها في معدات الحماية الشاقة من خلال تطوير روابط قوية للغاية على المستوى الجزيئي.

المادة اللاصقة السائلة، صنّعها الباحثون من جزيئات “متشابكة” تم تطويرها خصيصاً، ويمكنها ربط المواد البلاستيكية بشكل أفضل من المواد اللاصقة التجارية، وبدا من المستحيل فصل هذه المواد بالقوة البشرية.

وتدعم الحكومة الكندية مشروعاً لاستخدام الغراء في الملابس المضادة للرصاص للمستجيبين لحالات الطوارئ.

وقال جيريمي وولف، أستاذ الكيمياء العضوية بجامعة فيكتوريا بكندا “باستخدام هذه التقنية المتشابكة، يمكننا بشكل أفضل دمج طبقات مختلفة من أنواع القماش لإنشاء الجيل التالي من الملابس للبيئات القاسية. وفي الوقت نفسه، يوفر الرابط المتقاطع قوة مواد إضافية للنسيج نفسه”.

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وتتكون هذه التقنية، التي يطلق عليها الارتباط المتقاطع، من نوع جديد أقوى من التفاعل الكيميائي، يحدث عند التعرض للحرارة أو ضوء الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة.

واستخدم الفريق جزيئات بيساديازرين كعوامل ربط متقاطع، والتي يمكن تفعيلها عن طريق الحرارة أو الضوء لتكوين الكربينات، وهي عبارة عن جزيئات شديدة التفاعل، تدخل بسهولة في روابط البوليمر الهيدروجيني الكربوني – والتي تشكل رابطاً قوياً للغاية بين هاتين المادتين.

ويمكن استخدام هذه المادة اللاصقة في الملابس والغرسات الطبية والسباكة السكنية المقاومة للتآكل، ويمكن أن تخلق رابطاً يبدو غير قابل للكسر بين المواد التي لا تلتصق عادة، مثل البلاستيك والمنسوجات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.