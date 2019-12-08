تكنولوجيا: ابل تحدد موعد رسمي لبدء تلقي طلبات شراء جهاز Mac Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن الموعد المحدد لبدء تلقي طلبات شراء جهاز الحاسب المكتبي Mac Pro، مع شاشة Pro Display XDR في 10 من ديسمبر.

قامت شركة ابل بإجراء تغيير على تصميم جهاز الحاسب المكتبي Mac Pro الذي تميز بالتصميم الإسطواني، مع إصدارها الجديد Mac Pro للعام 2019، حيث يتميز الإصدار الجديد بتصميم من الألومينوم، مع ثقوب هوائية ثلاثية الأبعاد، كما يأتي هذا الإصدار تكوينات أكثر قوة وكفاءة في دعم المستخدم.

تدعم ابل جهاز الحاسب المكتبي Mac Pro للعام 2019 بوحدات معالج تبدأ من معالج ثماني الأنوية وحتى 28 من الأنوية في معالجات Intel Xeon W، مع ذاكرة تصل إلى 1.5 تيرابايت في DDR4 ECC موزعة في 12 فتحة DIMM.

من جانب أخر تقدم ابل هذا الإصدار بتقنية MPX التي يمكن أن تدعم 4 من كرت الشاشة Radeon Pro من AMD، مع 8 من فتحات PCI Express، وبطاقة Afterburner إختيارية.

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ولقد أكدت رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلت من ابل لعملاؤها، إلى جانب تغريدة جاءت عبر Marques Brownlee، فإن ابل تخطط لطرح جهاز Mac Pro للعام 2019 للبيع بدءاً من 10 من ديسمبر، على أن يبدأ سعر جهاز الحاسب المكتبي من 5999 دولار.

كما تتوفر شاشة Apple Pro XDR بحجم 32 إنش، بجودة عرض Retina 6K، كما تدعم دقة عرض 6016 في 3384 بيكسل، أيضاً تتميز الشاشة بسطوع 1000 nits ويصل إلى 1600 nits، كما تدعم الشاشة نطاق واسع من ألوان P3، ومن المقرر أن تتوفر شاشة Pro XDR للطلب في 10 من ديسمبر بسعر 4999 دولار.

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