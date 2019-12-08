تكنولوجيا: صور حية لهاتف VIVO X30 تؤكد على ميزة إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة هواتف X في 16 من ديسمبر الجاري، ولقد نشرت صور حية لهاتف VIVO X30 بالفعل والتي أكدت على تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، مع كاميرة periscope.

تستعد شركة Vivo للإعلان الرسمي عن هاتف Vivo X30 خلال هذا الشهر، ولقد شغل الهاتف بالفعل مجموعة من التسريبات في الفترة الأحيرة، ومن جديد يظهر في صور حية تكشف عن اللون الوردي للهاتف، كما تتوافق الصور مع التسريبات المصورة التي رصدت في الفترة الأخيرة.

ويتميز هاتف Vivo X30 كما يظهر في الصور بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، الذي يأتي في الزاوية اليمنى من الشاشة، كما يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، من جانب أخر تكشف الصور عن كاميرة بإعدادات رباعية في هاتف Vivo X30 مع كاميرة periscope.

ولقد كشفت التسريبات السابقة على أن هاتف Vivo X30 يضم معالج Exynos 980، الذي يدعم شبكات 5G ثنائية النمط، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، وتأتي إعدادات الكاميرة الرباعية في الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تدعم التكبير حتى 60 مرة.

Advertisements

يذكر أن هاتف Vivo X30 يعد إصدار الشركة الثاني الذي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في 16 من ديسمبر.

المصدر

اعلان

