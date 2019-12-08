شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معهد الكويت للأبحاث العلمية يحصل على براءتى اختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل برنامج الطاقة المتجددة التابع لمركز ابحاث الطاقة والبناء في معهد الكویت للأبحاث العلمیة على براءتي اختراع صادرتین من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجاریة بالولایات المتحدة الأمریكیة في موضوع (قیاس تأثیر تراكم الغبار أو أي ملوثات على أداء الخلایا الشمسیة)، بحسب وكالة كونا الإخبارية.

وقال المعهد في بیان صحفي الیوم الأحد إن براءتي الاختراع سجلتا بأسماء اعضاء فریق البحث وهم الدكتور فراس الزعبي والمهندس عبد الوهاب العصفور والمهندس عبدالله الكندري اذ نجحوا في عمل جهاز وطریقة ریاضیة لقیاس تأثیر تراكم الغبار أو أي ملوثات أخرى على أداء الخلایا الشمسیة.

وأضاف أن الاختراع یتضمن نموذجا ریاضیا جدیدا بتصمیم أقل تعقیدا ولكنه أكثر دقة ویتمیز باستخدامه خلیة شمسیة واحدة یتم قیاسها تحت ثلاثة ظروف مختلفة على ثلاث مراحل ضمن فترة زمنیة قصیرة جدا.

واوضح أن الخلیة الشمسیة في المرحلة الأولى تتعرض مباشرة لضوء الشمس أما في المرحلة الثانیة فتتعرض للضوء عبر زجاج شفاف نظیف أما في المرحلة الثالثة فتتعرض للضوء عبر زجاج شفاف قد تتعرض للغبار او أي تلوث طبیعي.

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وذكر أن الاختراع یعمل كمنصة لاختبار الخلایا الكهروضوئیة بجمیع أنواعها وفي ظروف تلوث مختلفة مما یسمح للاختراع بمجموعة واسعة من التطبیقات المحتملة وكذلك یجعله مرنا في قیاس أي تكنولوجیا كهروضوئیة یتم اختیارها.

وافاد بأن الاختراع یسمح بإجراء عملیات حسابیة دقیقة لآثار الطقس الأخرى (درجة الحرارة والإشعاع والرطوبة والریاح) على الأجهزة الكهروضوئیة التي تم اختبارها.

وأضاف أن نتائج هذا الاختراع أظهرت تقدما مهما في تعزیز كل من الأنظمة الكهروضوئیة وانشطة البحث والتطویر عبر تحسین قیاس تأثیر التلوث ودراسات الجدوى التقنیة والاقتصادیة من خلال تحدید دورات التنظیف للخلایا الكهروضوئیة بدقة مما یخفض التكلفة ومراقبة خسائر إنتاج الطاقة.