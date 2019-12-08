شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Qualcomm تكشف عن جيلها الثانى من نظارات الواقع الافتراضى والمعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عملاق صناعة التقنيات Qualcomm مؤخرا عن الجيل الثانى من منصات XR الإلكترونية، التى تعمل مع تقنيات الواقع الافتراضى والمعزز، بحسب روسيا اليوم.

وقالت الشركة إن الجيل الثانى من هذه المنصات سيقدم للمستخدمين تجارب لم يسبق لها مثيل فى عالم الواقع الافتراضى، ويمكن للنظارة الخاصة بهذه المنصات الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة إلكترونية والهواتف عبر شبكات البلوتوث والــ Wi-Fi، ولديها شاشة 3Kx3K مميزة بمعدل تحديث 90 إطارا فى الثانية، تدعم فيديوهات ثلاثية الأبعاد بدقة 8k.

وبإمكان هذه النظارة دعم 7 كاميرات تمكنها من رصد الواقع المحيط ومساندته بصور وعناصر الواقع المعزز على غرار نظارات HoloLens الشهيرة، كما يمكن لمنصة XR الجديدة دعم نظارة تتعامل مع 26 نقطة لتعقب حركة يد المستخدم، ما يوفر دقة كبيرة فى التعامل مع الواقع الافتراضي.

والأهم من كل ذلك هو أن المنصة الجديدة زودت بأحدث معالجات Qualcomm الذى يدعم التعامل مع شبكات 5G، لتؤمن سرعة كبيرة فى تبادل البيانات بينها وبين الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وتأمل Qualcomm أن تتحول هذه المنصة بجميع تقنياتها المتطورة إلى أداة ستفتح طريقا لتقنيات ما يسمى بالواقع المختلط MR، التى تجمع بين الواقع الافتراضى والمعزز، والتى ستُعتمد فى مجالات التصميم والطب والعديد من المجالات الأخرى.