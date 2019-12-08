شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورة لأعمدة الغبار والصخور من سطح الكويكب "بينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت وكالة ناسا لقطة قريبة لأعمدة الغبار والصخور التى تندلع من سطح الكويكب بينو القريب من الأرض بينما يدور عبر النظام الشمسي، حيث يدرس باحثون من جامعة أريزونا الصور التى التقطتها كاميرا الملاحة على متن مركبة الفضاء OSIRIS-REx.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم التقاط الصور عالية الدقة كجزء من مهمة ناسا لإحضار عينات من الكويكب، الذى يوجد على بعد حوالى 300000 ميل من الأرض لتتم دراستها من قبل العلماء.



كويكب بينو

ويقول الباحثون إن هذه الصور تقدم نظرة مفصلة على الصخور الصغيرة وفقدان الجسيمات من كويكب نشط لأول مرة.

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وهناك أكثر من 20،000 من الكويكبات المعروفة بالقرب من الأرض تسافر حول النظام الشمسي في وقت معين، ولكن يبدو أن الغالبية العظمى خاملة دون أي دليل على أن الأجزاء الأصغر حجماً تتحرر من السطح.



كويكب بينو

ويعد هذا الكويكب القريب من الأرض هو صخرة كروية تقريبًا يصل قطرها إلى 1600 قدم، وتشير الخصائص الموجودة على السطح إلى أن عمره يتراوح بين 100 مليون إلى مليار عام، ومن المحتمل أن يكون قد نشأ فى حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

تظهر خسائر الكتلة من السطح كنقاط إضاءة ساطعة فى صور OSIRIS-Rex، وستعلن ناسا الموقع على بينو الذى ستأخذ عينات منه خلال الأيام القليلة المقبلة.