تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy S11e العام المقبل بميزة دعم شبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تفاصيل جديدة ظهرت مؤحراً حول هاتف Galaxy S11e على أن سامسونج ستدعم هذا الإصدار أيضاً بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع.

تدعم شركة سامسونج إصدارها منخفض التكلفة من سلسلة هواتف Galaxy S11 التي تنطلق العام المقبل بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، التي إقتصرت هذا العام على هاتف Galaxy S10 5G، إلا أن سامسونج تتوسع العام المقبل لتقدم ميزة الإتصال بشبكات 5G في هاتف Galaxy S11e أيضاً.

ويظهر هاتف Galaxy S11e في التسريبات الجديدة بنموذج رقم SM-G9810، حيث ينطلق العام المقبل بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، وهي ترقية ملحوظة لتقنية الشحن التي جاءت بقدرة 15W في هاتف S10e هذا العام، كما ترتكز تقنية شحن Galaxy S11e على دعم USB للطاقة أو PPS، لذا سيكون لدى المستخدم العديد من الإختيارات من وحدات الشحن المتوافقة.

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من جانب أخر يأتي كلاً من هاتفي Galaxy S11 وGalaxy S11 Plus أيضاً بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، لذا تقتصر تقنية الشحن السريع بقدرة 45W على هاتف Galaxy Note10 Plus في الوقت الحالي.

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