شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" تضيف ميزة "المكالمة الثانية" لتطبيقها بهواتف أبل فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "واتس آب" عن إطلاق وظيفة جديدة فى تطبيق التراسل الفورى الشهير باسم "المكالمة الثانية"، والتى تتيح لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام أبل"iOS" ، إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل فى محادثة.

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وبطبيعة الحال يمكن للمستخدم رفض المكالمة الواردة مباشرة، ولكن عند قيامه باستقبالها، فسوف يتم إنهاء المكالمة الحالية تمامًا، ويجد المستخدم نفسه فى المكالمة الجديدة، التى استقبلها حالًا، وذلك نظرًا لأن وظيفة " واتس آب " الجديدة لا توفر إمكانية التنقل ما بين المكالمتين.

وأعلنت " واتس آب " أن وظيفة المكالمة الثانية تقتصر فى البداية على الإصدار المخصص لأجهزة أبل الجوالة (بدءًا من إصدار التطبيق 2.19.120)، بينما قالت "يجب على أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد الانتظار لبعض الوقت إلى أن تتوافر هذه الوظيفة فى تطبيق "واتس آب" المخصص لهواتفهم"، وذلك وفقًا لما نشرته "سكاى نيوز"، اليوم الأحد، عن وكالة الأنباء الألمانية.