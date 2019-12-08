شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة FCC تخصص 9 مليارات دولار لضمان وصول شبكة 5G للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) عن صندوق جديد بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي لضمان وصول شبكة الـ5G للمزارعين الأمريكيين وغيرهم من سكان الريف، ليحصلوا على الإنترنت عالي السرعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فهناك حوالى 39% من سكان الريف فى البلاد لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالى السرعة فى منازلهم، مقارنة 4% فقط من سكان المدن.

ومن هنا أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية عن خطة جديدة للتأكد من أن نفس الشيء لن يحدث عندما تبدأ شبكات 5G على الإنترنت في السنوات القليلة القادمة.

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وتعمل الوكالة على إنشاء صندوق بقيمة 9 مليارات دولار لمساعدة مزودي خدمات الجيل الخامس على بناء البنية التحتية للشبكات في المناطق الريفية التي تضم عددًا صغيرًا من السكان.

وستخصص الوكالة مليار دولار لأولئك الذين يستهدفون المزارعين ومربي الماشية وغيرهم من عمال الصناعة الزراعية.

وقال أجيت باي، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، في بيان له: "إن شبكة 5G لديها القدرة على جلب العديد من الفوائد للمستهلكين والشركات الأمريكية، بما في ذلك الشبكات اللاسلكية الأكثر استجابة وأكثر أمانًا وأسرع 100 مرة من شبكات 4G LTE الحالية".