شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو السوق العالمى للسماعات اللاسلكية بمقدار 90% خلال 2020.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن حجم السوق العالمى للسماعات الذكية اللاسلكية من المتوقع أن يصل إلى 120 مليون وحدة هذا العام، و230 مليون وحدة في عام 2020، بزيادة 90% على أساس سنوي.

وبحسب موقع الأبحاث السوقية Counterpoint Research فكشف تقرير Hearables Market Forecast، أنه على الرغم من انخفاض حصة أبل فى السوق إلى 45% فى الربع الثالث من عام 2019، فستستغرق على الأرجح أكثر من 50% من حصة السوق على أساس سنوي.

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كذلك فمن المنتظر أن يكون لسوق الأجهزة اللاسلكية الحقيقية قوة دفع مماثلة للنمو الذي شهده سوق الهواتف الذكية في وقت مبكر من هذا العام، حيث كان معدل النمو السنوي المركب لسوق الهواتف الذكية من 2009 إلى 2012 80%، ومن المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة اللاسلكية الحقيقية بنسبة 80%.

وقال ليز لى، كبير المحللين في كاونتي بوينت ريسيرش، في بيان: فى عام 2020 ستصبح السوق أكثر ديناميكية حيث تدخل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Amazon وGoogle وMicrosoft في صناعة الأجهزة اللاسلكية الحقيقية، وستعمل شركات صناعة الهواتف الذكية الحالية مثل الشركات الصينية على توسيع أعمالها بقوة.

واستنادًا إلى استراتيجيات المنتج المستقبلية التي تركز على الاتصالات الصوتية من شركات التكنولوجيا العالمية وجهودها لخلق قيمة مضافة عالية، أصبحت الأجهزة اللاسلكية الحقيقية هى مجرد واحدة من الضروريات اليومية بين المستهلكين.