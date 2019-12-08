شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند توفر خدمات الوى فاى المجانى فى أكثر من 5500 محطة سكة حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن هيئة السكك الحديدية الهندية وفرت خدمات الـ Wifi المجانية في أكثر من 5500 محطة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب موقع TOI الهندى فقال التقرير إن محطة ماهارميلان في جهارخاند، والتى تقع تحت منطقة شرق سنترال للسكك الحديدية، أصبحت المحطة رقم 5500 للحصول على هذه التقنية، فيما كانت السكك الحديدية الهندية قد بدأت في تقديم خدمة الواي فاي المجانية فى محطاتها ابتداءً من يناير 2016 من محطة مومباى المركزية، وفي غضون 46 شهرًا، وسعت RailTel الخدمة إلى 5500 محطة في جميع أنحاء البلاد.

وكشف التقرير أن هذه الخطوة لتوفير خدمة الواي فاي فى جميع محطات السكك الحديدية (باستثناء محطات التوقف)، بالتعاون مع شركاء مثل Google وTata Trust وPGCIL لدعم بعض أجزاء المشروع، فيما أشار التقرير إلى أنه بحلول أكتوبر 2019 كان هناك أكثر من 1.5 مليون تسجيل دخول للإنترنت من محطات السكك الحديدة الهندية في جميع المحطات والتي تستهلك ما مجموعه 10242 تيرابايت من البيانات.