شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق الاحتيال عبر الهاتف واحذر أسلوب الرنة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر المكالمات المزعجة عبر العالم والتى يكون الكثير منها هدفه الاحتيال عبر الهاتف، وتشمل على العديد من الأساليب الخادعة التى يقع فريستها الكثيرون، وتقدم دراسة جديدة أجرتها شركة أبحاث سويدية لـ"Truecaller" أبرز هذه الطرق عبر دول العالم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فهناك قائمة من الدول تعد الأكثر تعرضا للمكالمات المزعجة والتى تأتى على رأسها البرازيل ثم بيرو، إندونسيا، المكسيك، الهند، جنوب أفريقيا، تشيلى، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كولومبيا، كندا، الإمارات، إيطاليا، أستراليا، سيريلنكا، لبنان، نيجيريا، ماليزيا، مصر.

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مكالمات روبوكول "robocalls": هي فى الأساس مكالمات آلية يتم وضعها للأشخاص الذين لديهم رسالة مسجلة مسبقًا، وقد تبدو بعض هذه المكالمات وكأنها أشخاص حقيقيون يتحدثون، وعند الرد على استفساراتهم، قد تكون متطورة للغاية وتستخدم تقنية التعرف على الصوت للإجابة على أسئلة المتابعة وطرحها ومن هنا تدخل فى إشكاليات خاصة بالاحتيال على الأفراد عبر الهاتف.

طريقة المساعدة التقنية: تكون من المحتالين الذين قد ينتحلون شخصية متخصّصة في الدعم الفني ويصطادون كلمة المرور.

طريقة الرنة الواحدة: هى أسلوب شائع أيضا حيث يتلقى الأشخاص مكالمة من رقم غير مألوف يرن مرة واحدة، وعندما يحاول الأشخاص إعادة المكالمة، يعيد الرقم توجيهه إلى رمز منطقة دولي، مما يؤدي إلى سحب رسوم باهظة الثمن.