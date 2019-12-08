شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف دعم تحديثات نظارة Explorer الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تستعد لإطلاق التحديث الأخير لبرمجيات الإصدار الخاص من نظارة Explorer الذكية، إذ ستتوقف جوجل عن تحديث البرمجيات في 25 من فبراير 2020.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فكانت شركة جوجل فقدمت مشروع نظارتها الذكية للمرة الأولى خلال عام 2012، والتى توفرت للحجز المسبق بسعر 1500 دولار، ومن ثم أطلقت جوجل تحديث أخر للنظارة الذكية لاحقاً.

وقد بدأت جوجل في 2017 في استهداف مجال العمل مع إصدار خاص من نظارتها الذكية Enterprise، حيث قررت شركة جوجل في الاستمرار فى دعم هذا الإصدار الخاص، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يقدم أداء أفضل من الإصدارات السابقة.

وكشفت جوجل فى صفحة الدعم الخاصة بنظارتها الذكية إلى أن التحديث الأخير لبرمجيات النظارة الذكية سيتطلب التثبيت يدوياً، وذلك من خلال تحميل الإصدار الأخير للبرمجيات ومن ثم فك ضغط الملف ثم ثبيت البرمجيات، حيث من المقرر أن تدعم هذه الخطوات اقتران النظارة بالهاتف.