كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سترة “Air” الذكية تحصد أكثر من 90.000 دولار عبر “Kickstarter”

متابعة-سنيار: تم إطلاق سترة ذكية جديدة باسم “Air” عبر كيك ستارتر، وقد جمعت بالفعل أكثر من 90،000 دولار من التعهدات بفضل أكثر من 440 من الداعمين.

وقال مطورو السترة: “بعد البحث في مئات الأقمشة المتوفرة في العالم، اخترنا الأقمشة المصنوعة من أشجار الزان النمساوية التي نمت بشكل مستدام، وقد تم تعديلها ومزجها وهندستها خصيصا لتناسب الخصائص المرغوبة من السترة AIR – لتبدو وكأنها صوف ولكنها تسمح بتدفق الهواء مثل القميص، وعلى عكس نسيج الصوف، فإن الصوف الذي استخدم في صنع AIR، يسهل اختراقه بشكل طبيعي مما يسمح بتدفق الهواء على المستوى الجزيئي نفسه، إنه بطبيعته 50٪ أكثر تنفسا من القطن التقليدي. ”

“يتم بعد ذلك نسج الألياف الفائقة بالفعل للتنفس في نسيج فاخر به ثغرات دقيقة مصممة خصيصا مما يتيح المزيد من تدفق الهواء مما يؤدي إلى التهوية العليا، وقد حققنا نفاذية هواء مذهلة من 6000 وحدة، مما يجعل AIR السترة الأكثر تنفسا في تاريخ البشرية.

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ولأول مرة على الإطلاق، تتمتع السترة بإغلاق مغناطيسي، حيث يتم إدراج وخياطة زوجين من المغناطيس المتطابق لتسهيل إغلاق السترة، مما يجعلها مستقبلية جدا وأنيقة.

تم تصميم Air لتوفير السترة الأكثر تنفسا في العالم مع مجموعة كبيرة من الميزات والوظائف، وهي متوفرة للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات من 199 دولارا أو ما يقرب من 150 جنيهًا إسترلينيا، مما يوفر لك أكثر من 151 دولارا.