Honor تبدأ بتجنيد المختبرين لإختبار تحديث Android 10 للهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أنها بدأت بتجنيد المختبرين لمساعدتها على إختبار تحديث Android 10 للهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في الصين. ووفقا للشركة، فهي تطلب ود ما يصل إلى 2000 مستخدم في المجموع للمشاركة في برنامجها لإختبار تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 للهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro.
سيكون بإمكان المستخدمين المؤهلين تقديم طلباتهم للشركة للمشاركة في برنامجها التجريبي إلى غاية اليوم 15 ديسمبر. ومع ذلك، ينبغي أن تكون هواتف المختبرين تعمل بالنسخة EMUI 9.1.1.160 أو نسخة أعلى لتكون مؤهلة للحصول على تحديث EMUI 10 التجريبي.
في حالة إذا سارت الأمور على نحو جيد، فمن المتوقع أن نرى الشركة الصينية تُطلق تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في وقت ما خلال الربع الأول من العام المقبل.
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