تكنولوجيا: ناسا تطلق أبولو 17 آخر رحلة للبشر على القمر.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء

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أبولو 17
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فتوجه ثلاثة رواد فضاء تابعون لناسا إلى القمر في ذلك اليوم، حيث كان يوجين سيرنان هو القائد، وكان رونالد إيفانز قائد وحدة القيادة، فيما قاد هاريسون شميت مركبة الهبوط.
وانطلقوا من منصة الإطلاق 39A التاريخية في مركز كينيدي للفضاء على صاروخ "Saturn V " العملاق، فقد كانت هذه هي المرة الأخيرة التي يطلق فيها هذا الصاروخ الخاص بنقل الرواد إلى الفضاء.
كما أنه يعد الإطلاق الليلي الوحيد لبرنامج أبولو، حيث قضى الطاقم ثلاثة أيام على سطح القمر قبل أن يعودوا إلى الأرض مع عينات من القمر للمرة الأخيرة.
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