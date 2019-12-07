شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق أبولو 17 آخر رحلة للبشر على القمر.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم 7 ديسمبر من عام 1972 أطلقت وكالة ناسا الأمريكية آخر طاقم هبوط على سطح القمر مع مهمة أبولو 17، حيث كانت آخر سلسلة أبولو التى بدأت فى الهبوط البشرى على القمر مع مهمة أبولو 11 التاريخية.



أبولو 17

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فتوجه ثلاثة رواد فضاء تابعون لناسا إلى القمر في ذلك اليوم، حيث كان يوجين سيرنان هو القائد، وكان رونالد إيفانز قائد وحدة القيادة، فيما قاد هاريسون شميت مركبة الهبوط.

Advertisements

وانطلقوا من منصة الإطلاق 39A التاريخية في مركز كينيدي للفضاء على صاروخ "Saturn V " العملاق، فقد كانت هذه هي المرة الأخيرة التي يطلق فيها هذا الصاروخ الخاص بنقل الرواد إلى الفضاء.

كما أنه يعد الإطلاق الليلي الوحيد لبرنامج أبولو، حيث قضى الطاقم ثلاثة أيام على سطح القمر قبل أن يعودوا إلى الأرض مع عينات من القمر للمرة الأخيرة.