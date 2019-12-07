شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب يعبر الأرض من مسافة قريبة بسرعة 6.1 ميل فى الثانية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب جدول نشاط الكويكبات المنشور في كالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فسيصل طول الكويكب إلى حوالى 430 قدما، وسيكون موازيا لكوكب الأرض فى الساعات الأولى من غد الأحد.
وستصل سرعة الكويكب، الذي سيكون قريبا من الأرض، حوالي 6.1 ميل في الثانية، وسيعبر الأرض بسرعة كبيرة، بحسب موقع "ناسا".
ونوه مركز دراسات الأجسام التابع للوكالة أن الكويكب سيكون بعيدا بمسافة تقدر بـ18 ضعفا عن المسافة بين الأرض والقمر، وتم تحديد المسافة بحوالي 4.77 ميل عن كوكب الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كويكب يعبر الأرض من مسافة قريبة بسرعة 6.1 ميل فى الثانية خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.