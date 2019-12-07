علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كويكب يعبر الأرض من مسافة قريبة بسرعة 6.1 ميل فى الثانية خلال ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الساعات القليلة القادمة سيعبر كويكب هرمي الشكل بمسار مواز لكوكب الأرض، على مسافة تقارب 18 ضعف المسافة عن القمر.

 

وبحسب جدول نشاط الكويكبات المنشور في كالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فسيصل طول الكويكب إلى حوالى 430 قدما، وسيكون موازيا لكوكب الأرض فى الساعات الأولى من غد الأحد.

 

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وستصل سرعة الكويكب، الذي سيكون قريبا من الأرض، حوالي 6.1 ميل في الثانية، وسيعبر الأرض بسرعة كبيرة، بحسب موقع "ناسا".

 

ونوه مركز دراسات الأجسام التابع للوكالة أن الكويكب سيكون بعيدا بمسافة تقدر بـ18 ضعفا عن المسافة بين الأرض والقمر، وتم تحديد المسافة بحوالي 4.77 ميل عن كوكب الأرض.

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