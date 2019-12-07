الدفعة الأولى من الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro تنفد في غضون ثلاث ثوانٍ

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro في الأسبوع الماضي، ويوم أمس قامت الشركة ببيع الدفعة الأولى من هذا الهاتف والتي تتألف من 100 آلف وحدة، وهي الدفعة التي تأكد الآن أنها نفدت في غضون ثلاث ثوانٍ فقط.

تجدر الإشارة إلى أن 100 آلف وحدة هذه تشمل Honor V30 و Honor V30 Pro على مختلف المتاجر الإلكترونية الصينية، بما في ذلك VMall و JD.com و Suning والعديد من المتاجر الإلكترونية الأخرى. وللآسف، الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro لا يزالان حصريين للسوق الصيني، ولا نزال نجهل متى سيتم إطلاق هذين الهاتفين في الأسواق العالمية وما إذا كانت Honor تخطط لذلك بالفعل.

للتذكير، يعتبر Honor V30 و Honor V30 Pro أول هاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G من شركة Honor مع العلم بأنهما يضمان المعالج HiSilicon Kirin 990، وخمس كاميرات في المجموع، إثنتان في الأمام وثلاثة في الخلف.

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يضم الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro شاشات LCD بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومستشعر بصمات الأصابع على الجانب على غرار الهاتفين Honor 20 و Honor 20 Pro. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذين الهاتفين كذلك بوحدة مستطيلة الشكل في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تضم ثلاث كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل بينما تمتاز الكاميرا المقربة بدقة 8 ميغابكسل، والكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل في حالة الهاتف Honor V30 Pro وبدقة 8 ميغابكسل في حالة الهاتف Honor V30. وبالنسبة للكاميرا الأمامية المزدوجة، فهي تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية التي توفر زاوية مشاهدة واسعة تبلغ 105 درجات.

بغض النظر عن المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، فقد تم تزويد الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro كذلك بـ 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الهاتف Honor V30 يضم المعالج HiSilicon Kirin 990 العادي والمودم المستقل Huawei Balong 5000 5G، بينما يضم الهاتف Honor V30 Pro المودم HiSilicon Kirin 990 5G الذي يضم مودم 5G مدمج.

الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro يأتيان كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Magic UI 3.0.1، ويأتيان أيضًا مع ميزات مثل GPU Turbo و Kirin Gaming+ 2.0 لتعزيز تجربة اللعب على كلا الهاتفين.

وبصرف النظر عن البرمجيات، الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro يدعمان تكنولوجيا الشحن السريع 40W Honor SuperCharge، ولكن الهاتف Honor V30 Pro يدعم تقنية الشحن اللاسلكي 27W Super Wireless Charge. وعلى ذكر تقنيات الشحن المدعومة، فنحن نود أن نشير إلى أن الهاتف Honor V30 يضم بطارية بسعة 4200mAh، بينما يضم الهاتف Honor V30 Pro بطارية بسعة 4100mAh.