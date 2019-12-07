تحديث Android 10 قادم للهاتف Nokia 7.1 في الأسبوع المقبل، والمزيد من هواتف Nokia في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر شهر أغسطس الماضي، قامت شركة HMD Global Oy بإصدار خارطة طريق لهواتف Nokia التي من المقرر أن تحصل على تحديث Android 10. بالأمس فقط، إنضم الهاتف Nokia 9 PureView إلى Nokia 8.1 بإعتباره ثاني هاتف من الشركة الفنلندية يحصل على تحديث Android 10، وحصلنا أيضًا الآن على معلومات إضافية حول موعد إصدار نفس التحديث لهواتف Nokia الأخرى.

أثناء الإعلان الرسمي عن الهاتف Nokia 2.3، أعلن المسؤول التنفيذي في شركة HMD Global Oy، السيد Pranav Shroff على خشبة المسرح أن الهاتف Nokia 7.1 سيحصل بدوره على تحديث Android 10 في أوائل الأسبوع المقبل.

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الأجهزة التالية التي ستحصل على تحديث Android 10 هي Nokia 6.1 و Nokia 6.1 Plus و Nokia 7 Plus، وستحصل على هذا التحديث في شهر يناير المقبل. ومن المقرر أيضًا أن يتم إصدار تحديث Android 10 للهاتفين Nokia 6.2 و Nokia 7.2 في شهر يناير المقبل. عمومًا، يمكنكم إلقاء نظرة على الرسم التخطيطي أدناه للحصول على معلومات إضافية حول الإطار الزمني الذي ستحصل فيه بقية هواتف Nokia على الإصدار الأخير من نظام الأندرويد.