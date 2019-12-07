فيسبوك تبيع Oculus Medium VR إلى أدوبي

باعت شركة فيسبوك Oculus Medium إلى شركة أدوبي، وهي أداة تشكيل واقع افتراضي ثلاثية الأبعاد للمبدعين كشفت عنها في الأصل شركة VR المملوكة لفيسبوك في عام 2015، ومن الواضح عدم وجود تغييرات في الوقت الحالي، إذ تلاحظ تدوينة Oculus أن Medium ستظل مجانية للأشخاص الذين لديهم نظام Oculus VR.

هذا وتشير التدوينة إلى أن أدوبي ستقدم المزيد من الميزات والتحسينات والتطورات الأخرى إلى Medium في عام 2020، وبالرغم من ذلك فإن هذه الخطوة المفاجئة تثير أسئلة جديرة بالاهتمام حول استراتيجيات الواقع الافتراضي والمعزز من قبل بعض أكبر شركات التكنولوجيا والإبداع في العالم.

وتعد أدوبي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنشاء البرمجيات في العالم، وهي ملتزمة بتوفير أفضل الأدوات الثلاثية الأبعاد للفنانين، بما في ذلك Adobe Dimension ومجموعة أدوات Substance، ويجلب انضمام Medium ​​إلى عائلة أدوبي المواهب والتكنولوجيا الجديدة إلى أدوبي ويعزز مكانة Medium ​​كتطبيق نحت رئيسي وأداة احترافية.

ويبدو أن فيسبوك تعيد التفكير بشكل واسع النطاق فيما يتعلق بمشاريع الواقع الافتراضي التي تتعامل معها الشركة، إذ تشير الأنباء إلى أن فيسبوك تحاول تقليص جهودها في مجال الواقع الافتراضي البعيد عن الألعاب.

وكان ينظر إلى Medium على أنه تطبيق تشكيل جديد على نظارة Rift المستندة إلى الحاسب الشخصي عندما تم إطلاقها وتم تحديثها عدة مرات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

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ويقول سيباستيان ديغوي Sébastien Deguy، رئيس المحتوى المعزز والثلاثي الأبعاد في أدوبي: ستكمل أداة Medium تطبيق Adobe Substance القائم على التركيب الثلاثي الأبعاد.

وجرى إطلاق Medium كأداة فنية في السوق الشامل، ولكن كما تلاحظ Oculus، فقد جرى استخدامها من قبل مطوري الألعاب والفنانين وغيرهم من عملاء أدوبي المثاليين.

يذكر أن هذه الصفقة تثير أسئلة حول مستقبل أدوات الواقع الافتراضي الإبداعية الأخرى، مثل تطبيق الرسوم المتحركة والرسم الثلاثي الأبعاد Quill من فيسبوك، وكذلك أدوات Blocks و Tilt Brush من جوجل.