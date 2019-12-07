ميزة جديدة من سامسونج قد تغير طريقة مشاهدتك للتلفزيون

تخطط شركة سامسونج لتقديم حل جديد لعرض المحتوى من جهاز على جهاز آخر بشكل أسرع وأسهل، حيث قدمت العملاقة الكورية الجنوبية بتاريخ 5 ديسمبر 2019 طلبًا لمكتب الملكية الفكرية الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي EUIPO من أجل الحصول على براءة اختراع لتكنولوجيا جديدة تسمى Samsung Tap View.

هذا ويصف الطلب التكنولوجيا الجديدة Samsung Tap View بأنها برنامج لديه القدرة على نقل وعرض شاشة الأجهزة المحمولة على شاشة التلفزيون من خلال النقر على الأجهزة المحمولة على التلفزيون، بحيث تعمل هذه التكنولوجيا مع أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والساعات الذكية والنظارات الذكية.

ولدى مالكي الهواتف الذكية من سامسونج عدد من الخيارات الحالية لنقل محتويات شاشة الهاتف على تلفزيون سامسونج، وتشمل الحلول خدمة AllShare Cast من سامسونج، بالإضافة إلى تطبيق SmartThings الذي يأتي مع ميزة Screen Mirroring المدمجة.

كما لدى مستخدمي آبل حلول خاصة بهم مثل ميزة نقل الشاشة بالإضافة إلى وضع AirPlay، كما أن هناك طريقة لنقل المحتوى لتلفزيونات سوني Screen Mirroring باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى NFC.

وساعدت أنظمة مثل Miracast أو Chromecast في جعل النسخ المتطابق أكثر سلاسة، لكنها قد تحتاج إلى بعض الخبرة في التعامل معها لضبط إعدادات الشبكة اللاسلكية أو تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في جوجل، ووفقًا لوصف Samsung Tap View، فمن الواضح إمكانية عرض شاشة عدة أجهزة محمولة على جهاز التلفزيون، دون الحاجة إلى اتصال بالشبكة اللاسلكية، ما يعني أن العملية قد تصبح أقل تعقيدًا.

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يذكر أنه من المفترض انعقاد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي CES 2020 مطلع العام المقبل في لاس فيجاس، حيث ستكشف سامسونج النقاب عن نماذج تلفزيوناتها الذكية الجديدة للنصف الأول من عام 2020، ومن الواضح أنها ستقدم ميزة Samsung Tap View في ذلك الوقت.